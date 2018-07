Senegalese di 19 anni picchiato dal branco | identificato secondo aggressore

"Sporco negro" : fermato uno degli aggressori del Senegalese di 19 anni : Il pestaggio davanti a un bar di Partinico. Salvini: "L'allarme razzismo è una invenzione della sinistra"

“Sporco negro” - fermato uno degli aggressori del cameriere Senegalese di 19 anni : I carabinieri della compagnia di Partinico hanno rintracciato e portato in caserma uno degli aggressori del giovane di origini africane picchiato e insultato, tre giorni fa , mentre serviva ai tavoli in un bar del posto (in provincia di Palermo).Continua a leggere

