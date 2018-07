Seggiolini anti-abbandono | Toninelli al Senato | “Li vogliamo obbligatori | modificheremo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Lo aveva detto una decina di gorni fa dai microfoni di Radio24, ma il fatto di averlo ribadito anche in sede istituzionale durante un’audizione alla commissione Lavori pubblici delriguardo alle linee programmatiche del suo dicastero, rende ufficiali le sue intenzioni a riguardo: il ministroha ha deciso di introdurre l’obbligo per i dispositividei bimbi in auto. Si tratta di congegni non particolarmente complicati da integrare sui, dotati di alert sonoro e/o visivo in grado di segnalare ai genitori che l’avessero dimenticata la presenza dei figli piccoli nei sedili posteriori. Ma ce ne sono anche di quelli che funzionano tramite app, che avvisano mamma e papà direttamente sui loro device, come smartphone e tablet. Come giàcipato, la via per l’età passa necessariamente per l’aggiornamento ...