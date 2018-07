Seat Tarraco - Al volante della 1 5 TSI da 150 CV

quattroruote

(Di martedì 31 luglio 2018) Anche laha la sua ammiraglia. Che non è una grossa berlina a tre volumi ma, come la tendenza vuole, una sport utility di taglia forte. Si chiama, arriverà nelle concessionarie allinizio del 2019 ed è la sorella maggiore di Arona e Ateca, nonché cugina di primo gradoSkoda Kodiac. Stile spagnolo, made in Wolfsburg. La nuova Suv nasce infatti sulla piattaforma Mqb-A a passo lungo del gruppo VW e il suo sangue è misto, spagnolo-tedesco: viene costruita a Wolfsburg negli stabilimenti Volkswagen, ma latiene a precisare, con orgoglio, che il design nasce in Spagna. Lo stile, in realtà, verrà svelato soltanto a metà settembre durante il lancio internazionale. Da quello che abbiamo potuto intravvedere attraverso il wrapping dellesemplare guidato in anteprima, le formepromettono però una svolta: la calandra è molto ampia e pronunciata, a rimarcare il ...