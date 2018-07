Scottature solari | ecco alcuni consigli per curarle in maniera rapida ed efficace

meteoweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) Lesono provocate dai raggi ultravioletti (UV), che danneggiano la pelle e la fanno diventare rossa, calda, irritata e delicata. Lepossono far spellare le zone maggiormente colpite dopogiorni, ma normalmente guariscono completamente entro una settimana circa. Ma questo non deve ingannare. È importante cercare di evitare i danni del sole poiché possono aumentare il rischio di sviluppare altri problemi legati alla pelle in fasi successive della vita, come un invecchiamento prematuro o tumori. Quali sono i modi migliori per curare una scottatura solare? Se il danno è già stato fatto,metodi veloci per alleviarlo. Non esporsi al sole: cercate immediatamente riparo ed evitate di tornare nuovamente al sole finché la pelle non sarà completamente guarita. Assumere antidolorifici: gli antidolorifici possono aiutare ad alleviare ...