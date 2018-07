“Scomparso tra le onde” Il dramma del super manager italiano Ricerche senza sosta

caffeinamagazine

(Di martedì 31 luglio 2018) Stava facendo un’escursione a circa due miglia dalla costa. Insieme a lui c’erano altre due persone, una donna un uomo. Avevano deciso di uscire sabato pomeriggio. Due si sono immersi nei pressi della mitilicoltura al largo di Caorle, non distante dal litorale di Cortellazzo. Lui, Luciano Miotto, già vicepresidente di Confindustria Veneto dopo essersi immerso il 59enne di San Donà di Piave, titolare con il fratello Carlo della Imesa di Cessalto (Treviso),è riaffiorato verso le 16.45. «Lo abbiamo visto risalire hanno spiegato gli altri del gruppo, che si trovavano sulla barca, alla Guardia Costiera di Jesolo . Ci ha detto che non si sentiva bene. Per questo voleva tornare in barca. Ha lasciato la pinna sulla barca. Poi non è più riuscito a togliersi nulla, lo abbiamo visto che è caduto di nuovo tra le acque, sparendo in mare». Da lì i due hanno chiesto aiuto al 1530, il numero di ...