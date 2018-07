Sci | Cortina' 21 | finish-line piste nel ' 19

Incidente in gommone. Benigni laScia ospedale di Sassari protetto da cortina di lenzuola : L'attore e regista, che in questi giorni ha ricevuto telefonate da tutto il mondo, ha abbandonato ieri sera l'ospedale alla volta dell'aeroporto di Alghero da dove è partito, accompagnato dalla ...

Sci : Zaia - per Mondiali Cortina 2021 ottimo lavoro di Alessandro Benetton e Fondazione : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – ‘I Mondiali di Sci Alpino 2021 costituiscono un importante appuntamento per i quali ci stiamo preparando al meglio. Alessandro Benetton sta portando avanti con la Fondazione Cortina 2021 un ottimo lavoro: in questi mesi ha messo in sicurezza il progetto costruendo in primo luogo una bella squadra, costituita da persone del territorio animate da una professionalità e una passione che gli organismi ...

OLIMPIADI 2026/ Il Governo laScia la decisione al Coni : è sfida tra Milano - Torino e Cortina : Le OLIMPIADI invernali del 2026 potrebbero svolgersi in Italia. In corsa ci sono Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino. La decisione finale spetterà al Coni(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2026 - il governo laScia fare al Coni : decisione tra Milano - Torino e Cortina. Graz si ritira - avversario in meno per l’Italia : Il governo Italiano ha deciso di non pronunciarsi su quale sia la città migliore da candidare per ottenere l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Da Palazzo Chigi, infatti, arriva la scelta di lasciare la decisione in mano al Coni ma, secondo le prime informazioni che arrivano da Palazzo Chigi, il Presidente Giuseppe Conte e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti avrebbero elaborato un decalogo di principi che hanno poi ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Milano - Torino - Cortina presentano i dossier. Chi sarà la candidata per l’Italia? I punti cruciali dei faScicoli : L’Italia è in piena corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 ma il CONI deve decidere ancora quale città candidare ufficialmente. L’ente sovrano dello sport azzurro ha ricevuto i dossier delle tre città in lizza e la scelta ufficiale dovrebbe arrivare entro il 10 luglio. Scopriamo qualcosa in più sui vari fascicoli. Milano – Il capoluogo meneghino sembra essere il grande favorito della vigilia. Il sindaco Giuseppe Sala ...

Sci : Cortina 2021 incontra la Federation Internationale de Ski : Cortina, 18 giu. (AdnKronos) - Due giorni di incontri con i vertici e i delegati della FIS - Fédération Internationale de Ski, della FISI e di Infront per illustrare e discutere sull’avanzamento delle opere e sull’organizzazione dei Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021: è questo l’appuntamento di

Scuola di Sci e l'eterno dilemma tra Roccaraso e Cortina : Ugo del Castello cittadino di Roccaraso ed appassionato di sci, uno degli sport invernali per eccellenza, ha ripercorso le molteplici tappe riguardanti la storica fondazione della prima Scuola ...