Scattano importanti novità per Honor 10 dal 31 luglio | tutti i dettagli su GPU Turbo

(Di martedì 31 luglio 2018) Stiamo vivendo una giornata importante per gli utenti che hanno deciso di puntare su un10. A partire dal 31, infatti, avrete la possibilità di cominciare a testare il potenziale di GPUsul top di gamma come confermato dalla divisione italiana in queste ore. Si tratta della secondasoftware rilevante nel giro di pochi giorni, se pensiamo che la seconda metà del mese è già stata caratterizzata dal rilascio di un nuovo aggiornamento per il device, come vi abbiamo riportato tempestivamente con apposito articolo.Quali sono le informazioni attualmente in nostro possesso? Oltre al rollout in programma a strettissimo giro per10, il produttore ha fatto sapere che le prestazioni grafiche sono destinate a migliorare del 60%, mentre i consumi verranno parallelamente ridotti del 30%. Vi ricordiamo che GPUè un aggiornamento scaricabile gratuitamente e che ...