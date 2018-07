Sbarco di migranti a Vendicari | 44 rintracciati sulla Noto Pachino

Migranti - in 40 rintracciati dopo Sbarco : ANSA, - SIRACUSA, 31 LUG - Sono 40 i Migranti, tra cui donne e minori, di probabile nazionalità pakistana, rintracciati fino a questo momento dagli uomini del gruppo interforze di contrasto all'...

Migranti - 40 rintracciati dopo Sbarco : 9.10 Il personale del Gruppo interforze della Procura di Siracusa ha rintracciato questa mattina all'alba 40 Migranti sulla strada provinciale tra Noto e Pachino (Siracusa). Ci sono anche donne e bambini, che sarebbero originari del Pakistan e arrivati nelle scorse ore con una barca a vela rintracciata dalla Forestale nella riserva di Vendicari. Il natante è stato posto sotto sequestro mentre la Procura ha aperto una inchiesta per identificare ...

Nave Sarost - odissea finita : Tunisi autorizza lo Sbarco. I 40 migranti bloccati in mare per due settimane : I 40 migranti bloccati da due settimane sulla Sarost 5 al largo di Zarzis potranno finalmente approdare in Tunisia. Ad annunciare la svolta è stato il premier Youssef Chahed, che ha...

Crotone : arrestati gli scafisti dello Sbarco di 53 migranti a Sovereto : di Redazione Crotone24news.it arrestati 2 cittadini ucraini ed uno del Kazakistan per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In riferimento allo sbarco avvenuto in località Sovereto nella ...

Migranti : nuovo Sbarco nel sud Sardegna : ANSA, - IGLESIAS, 27 LUG - nuovo sbarco di Migranti nel sud Sardegna. Intorno alle 11 un barchino lungo sei metri, con a bordo sette algerini - tra i quali una donna e una bambina - è stato ...

Migranti - nave bloccata al largo della Tunisia - l’ong : “Rischio aborto per le donne incinte - serve Sbarco immediato” : Le due donne incinte presenti a bordo della nave Sarost 5, bloccata da oltre due settimane nel Mediterraneo, rischiano di perdere i bambini che portano in grembo se non saranno sbarcate. A lanciare l’allarme è l’ong WatchTheMed Alarmphone, dopo che la Mezza Luna Tunisina, corrispondente alla nostra Croce Rossa, ha raggiunto il vascello e visitato le due donne. “Hanno bisogno di soccorso medico immediato. È urgente inoltre ...

MIGRANTI/ Soldi & piattaforme di Sbarco - tutti i punti deboli del piano Ue : L'Italia lavora per un percorso di pacificazione in Libia opposto a quello di Macron. Intanto arriva la proposta della Commissione Ue.

Sbarco di migranti a Siracusa - 53 iracheni arrivati in veliero dalla Turchia : Un altro Sbarco di migranti sulle coste del Siracusano. Sempre con le stesse modalità, sempre con gli stessi numeri. Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato in contrada Fontane Bianche, a sud del capoluogo, un gruppo di 25 persone, di nazionalità irachena (tra loro anche donne e bambini), che secondo quanto lor...