tennisworlditalia

: Sascha Zverev: 'Io non spezzo il ritmo al mio avversario. Vinco sul campo' - TennisWorldit : Sascha Zverev: 'Io non spezzo il ritmo al mio avversario. Vinco sul campo' - Tennisnewsroom : RT @Tennis_Ita: Il manager di Alexander Zverev ammette che il n.3 ATP si è allenato con Ivan Lendl, ma sostiene che il team non sia cambiat… - Tennis_Ita : Il manager di Alexander Zverev ammette che il n.3 ATP si è allenato con Ivan Lendl, ma sostiene che il team non sia… -

(Di martedì 31 luglio 2018) ... 'una preparazione perfetta per Toronto e Cincinnati ', così l'ha descritto il numero tre del mondo in conferenza stampa lunedì. ' Ho fatto due settimane di allenamento buone ed è stata una mini off-...