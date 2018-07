Sardegna | quattro clienti di un bar rifiutano cameriere senegalese Cacciati dal titolare

Incendi - quattro roghi in Sardegna : domati con elicotteri : Giornata di Incendi in Sardegna con gli elicotteri della protezione civile regionale impegnati su quattro fronti. I mezzi aerei sono dovuti intervenire in due diverse località a Santa Teresa di Gallura, a Erula nel Sassarese e a Terralba in provincia di Oristano. A Santa Teresa di Gallura un elicottero è intervenuto sulle stoppie nella periferia di Terravecchia, mentre sul campo erano impegnate le squadre del Corpo forestale, mentre altri due ...

