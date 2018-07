Sardegna | morto per sospetta meningite | per l’ospedale “nessun riscontro”

meteoweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) Esclusa, almeno per ora, la diagnosi dimeningococcica per il 33enne di Santadi (Sud), Alessandro Carruana, tetraplegico da dieci anni in seguito ad un incidente stradale,domanica 29 all’ospedale Brotzu di Cagliari per una. “Al termine dell’esame autoptico sul paziente – fa sapere la direzione dell’azienda ospedaliera – a livello macroscopico non sono emersi elementi che facciano pensare a un decesso la cui diagnosi sia riconducile allameningococcica. Tuttavia – precisano ancora dal Ao Brotzu – sono stati fatti dei prelievi per ulteriori accertamenti che verranno effettuati presso un laboratorio esterno”. L'articoloper: per l’ospedale “nessun riscontro” Meteo Web.