Sarajevo-Atalanta | Europa League 2019 | le probabili formazioni

Sarajevo-Atalanta - Ritorno Europa League 2019 : orario d’inizio e su che canale vederla in tv : Dopo il beffardo 2-2 della gara d’andata, l’Atalanta è chiamata alla vittoria o al pareggio segnando almeno tre reti in casa del Sarajevo nella sfida di Ritorno del secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League di calcio. In Bosnia arriva il primo bivio stagionale per la squadra orobica. La gara sarà arbitrata dall’inglese Stuart Attwell e si giocherà allo Stadion Asim Ferhatovic Hase: giovedì 2 agosto il fischio ...

Atalanta - testa al Sarajevo : la squadra di Gasperini non può sbagliare : Dopo la partita d’allenamento giocata ieri a Zingonia contro la Virtus Bergamo, l’Atalanta questa mattina è tornata ad allenarsi in vista della gara di ritorno contro il Sarajevo, in programma giovedì alle 20,15. Mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi: carichi di lavoro più leggeri per chi ha giocato ieri; palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto per gli altri. Domani, sempre a ...

Atalanta-Sarajevo - Gasperini : 'Grande gara rovinata in cinque minuti' : ... "Queste squadre hanno la capacità di sfruttare ogni minima occasione e alla prima palla arrivata in area hanno fatto gol, poi in pochi minuti hanno ribaltato tutto " ha dichiarato a Sky Sport l'...

L'Atalanta si ferma sul più bello e il Sarajevo rimonta : 2-2 : Sembrava sul velluto, alla fine c'è la carta vetrata in faccia di un doppio vantaggio tramutatosi in pari sul due in 5' di follia nella ripresa, in mezzo ai fumogeni del settore ospiti che annebbiano ...

Calcio - Qualificazioni Europa League : Atalanta-Sarajevo 2-2. La Dea si giocherà tutto al ritorno : Reggio Emilia non fa sorridere l’Atalanta: la Dea non va oltre il 2-2 nella gara di andata del secondo turno delle Qualificazioni all’Europa League di Calcio 2018-2019. Giovedì prossimo la formazione bergamasca dovrà vincere in Bosnia o cercare il pareggio con tre o più reti. Primo tempo tutto di marca atalantina: all’11’ Toloi porta in vantaggio gli uomini di Gasperini. Cross dalla destra di Gomez, Masiello fa sponda nel ...

