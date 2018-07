Sanità | Grillo | cannabis terapeutica sia disponibile in tutte le farmacie

La Grillo "taglia" le vaccinazioni Istituto di Sanità contro il ministro : Roma Il ministro della salute, Giulia Grillo (nella foto), torna a mettere in dubbio l'efficacia dell'obbligo vaccinale. Oltretutto dopo averlo già abolito nei fatti. Meglio graduare l'obbligatorietà della profilassi "nel tempo e anche livello territoriale visto che ci sono regioni che hanno coperture altissime e altre molto più basse" dice il ministro che punta ad "interventi mirati". Sbagliato fare come il precedente governo che ha messo "10 ...

Sanità : Zaia incontra Grillo su punti nascita in Veneto : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato, in mattinata a Roma, il Ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale sulla chiusura dei punti nascita veneti di Valdagno, Piove di Sacco e Adria

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....

Sanità - De Luca al ministro Grillo : «Su organizzazione decide Regione» : «In occasione della visita del ministro della Salute a Napoli c'è stata una propensione alla propaganda e alla demagogia insopportabile. L'organizzazione della Sanità...

Sanità campana - De Luca al ministro Grillo : 'Nessun passo indietro' : Il presidente della regione conferma di voler chiudere il nuovo reparto materno infantile dell'ospedale del Mare -

Sanità - De Luca risponde al ministro Grillo : 'Sono un pacifico combattente' : 'Sono un uomo di pace, non vedo materiale per polemiche con il ministro Grillo, con il quale ho avuto un incontro cordiale. Sul commissario il problema non si pone. Abbiamo lavorato bene, abbiamo ...

Sanità - scontro Grillo-De Luca : 'Non può essere commissario - deve passare sul mio cadavere' : La Sanità è stata per troppo tempo, e lo è ancora secondo me, una sorta di terreno di scorribanda politica - ha aggiunto - sono fortemente contraria a nomine politiche nella Sanità perché così non si ...

Dopo lo scandalo del party del primario sulla Sanità campana è scontro tra la Grillo e De Luca : Giulia Grillo ha visitato un reparto maternità realizzato nello stesso ospedale del mare, costato 4 milioni di euro ma mai utilizzato. 'De Luca vuole smantellarlo per portarlo altrove, ma per farlo ...

Sanità - il ministro Grillo a Castellammare : 'Organico carente - colpa del mondo accademico' : ...a venire qua a Castellammare - ha detto il ministro - per capire cosa significa non avere specialisti per le aree delle emergenze e dell'anestesia e della radiologia e poi voglio vedere se il mondo ...

Sanità - il ministro Grillo a Napoli : «Accerteremo le responsabilità della festa all'Ospedale del Mare» : Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo, arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito, l?incontro...