Sanità | epatite da sangue infetto nel ’74 | la Corte d’Appello condanna il ministero

(Di martedì 31 luglio 2018) Lo Stato dovrà pagare 180 mila euro ad una donna di Napoli che, nel 1974, si ammalò diC in seguito a una trasfusione di. È quanto stabilito dalladi Appello di Napoli che, confermando la sentenza di primo grado,ildella Salute al risarcimento della somma (con sentenza 3680/2018). “La donna – ricorda in una nota il suo legale, Maurizio Albachiara – venne ricoverata presso l’Ospedale San Paolo di Napoli per un parto cesareo in occasione del quale venne sottoposta alla somministrazione di sacche di. In seguito a tali trattamenti è stata contagiata davirale di tipo C“. Nel 2009 la donna diede incarico all’avvocato Maurizio Albachiara per agire contro ildella Salute, e ottenere il risarcimento del danno subito. L’Asl Napoli 1 Centro si costituì parte civile. La successiva ...