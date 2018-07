Sanità | dalla Val d' Aosta alla Sicilia | la classifica

Sanità - Da Santis (IdV) : L’ Abruzzo interno abbandonato dalla politica. : L'Aquila - L’Abruzzo interno abbandonato dalla politica: La Regione approva il Project financing da 285 milioni per l’Ospedale di Chieti e si dimentica della sanità nelle zone interne! Capita spesso di toccare con mano l’inadeguatezza, se non l’inesistenza, dei servizi sanitari sul territorio in particolar modo delle zone interne abruzzesi, che sono considerate solo un peso da sopportare, visti i fenomeni di spopolamento e di ...

Napoli - al Rione Sanità la boxe entra in parrocchia : via i ragazzi dalla strada : A questo progetto hanno partecipato attivamente anche L'altra Napoli onlus e il Questore di Napoli Antonio De Jesu. A fare da allenatori e tecnici saranno gli atleti della FPI, la Federazione ...

Sanità : il Paraguay è libero dalla malaria - ma si teme un ritorno nei paesi ‘free’ : La buona notizia è che il Paraguay si aggiunge alla lista dei paesi ‘malaria free’, primo Stato delle Americhe ad aver centrato l’obiettivo negli ultimi 50 anni. Quella cattiva è che la lotta all’infezione trasmessa dalle zanzare sta vivendo una fase di stallo, e il timore degli esperti è che la malattia possa ritornare nelle nazioni che se ne sono liberate. L’allarme è emerso dal primo malaria World Congress che si ...

Sanità : l’OMS rimuove la transessualità dalla categoria dei disturbi mentali : La transessualità non è più classificata come disturbo mentale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nell’International Classification of Diseases, la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, giunta all’11ª edizione (sarà presentata all’Assemblea mondiale della Sanità nel maggio 2019 per l’adozione da parte degli Stati membri per poi diventare effettiva dall’1 gennaio 2022) ...

"Chiedo subito l'autonomia - a cominciare dalla Sanità" : Ero garantista da avvocato e lo sono anche in politica, anche quando erano indagati miei avversari politici, figuriamoci miei alleati. E il più delle volte ho ragione: quanti sono stati messi alla ...

Aeronautica - bambina in pericolo vita : volo sanitario dalla Sardegna : Un volo sanitario urgente è stato effettuato oggi pomeriggio dall’Aeronautica militare per trasferire dalla Sardegna a Roma una bambina di nove anni in imminente pericolo di vita. Un Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino e’ decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea da parte della Prefettura di Cagliari. La Sala Situazioni di Vertice, in coordinamento con le Prefetture ...

ASSESSORATO ALLA SANITA'/SERVIZI ALLA PERSONA - Si propone di stimolare funzioni cognitive specificamente coinvolte dalla malattia e verrà ... : Premiato a Roma il progetto 'Il laboratorio della memoria' del Gruppo Estense - Parkinson 30-05-2018 / Giorno per giorno "Un percorso convincente che siamo certi avrà ricadute su pazienti e caregiver ...