Samsung Galaxy Note 9 | ormai manca solo l’annuncio ufficiale

Fuoritutto nel volantino Unieuro - interessante prezzo Samsung Galaxy S8 Plus - Huawei P20 Lite e P Smart fino al 16 agosto : Da tenere d'occhio il Fuoritutto del volantino Unieuro. Il prezzo del Samsung Galaxy S8 Plus ma pure di due Smartphone Huawei di fascia media come il P20 Lite e il P Smart sono in promozione presso la catena di elettronica. Il tutto dal giorno 2 agosto e fino al 16 di questo stesso mese. I giorni per portare a casa un vero affare dunque non mancano. Apre il volantino Unieuro (direttamente in copertina) il sotto costo sul prezzo del Samsung ...

Nessuna differenza tra la SPen di Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 : la foto : Non molla l'osso Roland Quandt per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 9: dopo avervi parlato in questo precedente articolo delle foto dal vivo condivise dal noto leaker, eccolo tornare alla carica per quanto concerne la tanto decantata SPen, che, almeno nelle dimensioni, non sembra differire troppo dal modello affiancato al precedente Note 8. Il modello di ultima fattura dovrebbe presentarsi solo leggermente più rettangolare nelle forme, ...

Aggiornamento XXU2ERG2 su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ok stanby cella - ma problemi chiamata? : Anche i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone ricevono il controverso Aggiornamento di luglio, lo stesso rilasciato per gli esemplari no brand qualche giorno fa, con sigla XXU2ERG2. Un pacchetto contraddistinto dalla date build del 4 luglio, sempre basato su Android 8.0 Oreo ed integrante le patch di sicurezza aggiornate al medesimo mese (quelle di agosto sono prossime). Se da un lato la release sembra aver corretto il bug relativo allo ...

Ecco i prezzi ufficiali del Samsung Galaxy Note 9 : 128GB e 512GB : Trapela su internet il prezzo ufficiale del Samsung Galaxy Note 9 mostrato in una locandina che avvia i pre-ordini. Tagli di memoria da 128GB e ben 512GB e prezzi da 1000 euro in su Samsung Galaxy Note 9 Prezzo Il nuovo Galaxy Note 9 di Samsung verrà annunciato il prossimo 9 agosto nel corso di un […]

Galaxy S9 Elenco dei codici segreti per Samsung : codici segreti Samsung Galaxy sono compatibili con tutti i modelli di smartphone della serie Samsung Galaxy Tutti i codici segreti per le Funzioni di test.

Di nuovo attuali i problemi di fotocamera per Samsung Galaxy S8 : situazione oggi 30 luglio : Sta tornando pericolosamente di moda un problema piuttosto diffuso per quanto riguarda i vari Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in circolazione, a prescindere dal fatto che abbiate deciso di puntare su un modello brandizzato o meno. Di recente, infatti, molti utenti qui in Italia stanno denunciando il bug riguardante la mancata messa a fuoco della fotocamera posteriore. Si tratta di un'anomalia che abbiamo toccato con mano negli ultimi mesi sia con ...

Molto comodo il sensore in-display di Samsung Galaxy S10 : alcune info dal brevetto : Sarà il Samsung Galaxy S10 il primo dispositivo del brand asiatico ad integrare un sensore di impronte digitali sotto il display: dopo tanti andirivieni (gli utenti proprio non ne potevano più di vedersi installare la component sul dorso del dispositivo, posizione ritenuta da sempre Molto scomoda, anche nel più recente adattamento che consentiva di riconoscerla al primo tocco rispetto alla fotocamera), il momento tanto atteso potrebbe essere ...

Secondo aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy A3 (2017) : LXXU2CRG2 con patch di luglio : Buone notizie per tutti i possessori del Samsung Galaxy A3 (2017), un dispositivo di fascia medio-bassa molto diffuso in Italia, e reduce da un altro importante aggiornamento, quello che porta il software alla versione A320FLXXU2CRG2 (peso complessivo di 288.04MB). Di recente omologato ad Android Oreo 8.0, il piccolo del produttore asiatico si evolve ancora, includendo la patch di sicurezza di luglio. Il changelog non si riferisce ad altre ...

Credevate di sapere già tutto su Samsung Galaxy Note 9 - ma la heat pipe in rame vi mancava : Secondo gli ultimi rumor, Samsung Galaxy Note 9 sarà l'anello di congiunzione tra la "classica" gamma del produttore asiatico e il primo gaming phone L'articolo Credevate di sapere già tutto su Samsung Galaxy Note 9, ma la heat pipe in rame vi mancava proviene da tuttoAndroid.

I Samsung Galaxy A (2019) potrebbero avere tre fotocamere sul retro e lettore d’impronte sotto il display : Nuovi rumor che hanno cominciato a circolare sul web in queste ore affermano che i dispositivi Samsung Galaxy A in arrivo nel 2019 potrebbero avere […] L'articolo I Samsung Galaxy A (2019) potrebbero avere tre fotocamere sul retro e lettore d’impronte sotto il display proviene da TuttoAndroid.