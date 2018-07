Samp | Tavares si presenta | ' Spero di diventare un campione con questa maglia'

Sampdoria - la 'prima volta' di Tavares in allenamento : Ponte di Legno - allenamento 'per reparti', questa mattina a Temù per la Sampdoria: il tecnico blucerchiato Giampaolo prima si è dedicato a un lavoro sui movimenti della linea difensiva, cui ha ...

Samp - sabato Tavares in ritiro : ANSA, - GENOVA, 19 LUG - Arriverà sabato in ritiro a Ponte di Legno nel quartier generale della Sampdoria il nuovo acquisto Junior Tavares. Il giocatore è stato prelevato in prestito dal San Paolo con ...

Calciomercato Samp : sabato Tavares in ritiro a Ponte di Legno : Arriverà sabato in ritiro a Ponte di Legno nel quartier generale della Sampdoria il nuovo acquisto Junior Tavares. Il giocatore e’ stato prelevato in prestito dal San Paolo con diritto di riscatto. L’esterno sinistro difensivo si unira’ subito al gruppo di Marco Giampaolo. Sul fronte del mercato per il centrocampo interessamento per il camerunense Stephane M’Bia, svincolato dai cinesi dell’Hebei. Trentadue ...

Samp - sabato Tavares in ritiro : ANSA, - GENOVA, 19 LUG - Arriverà sabato in ritiro a Ponte di Legno nel quartier generale della Sampdoria il nuovo acquisto Junior Tavares. Il giocatore è stato prelevato in prestito dal San Paolo con ...

Sampdoria - preso Tavares dal San Paolo : La Sampdoria ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’arrivo dal San Paolo del difensore Tavares. Il 21enne brasiliano è stato acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione. (AdnKronos)L'articolo Sampdoria, preso Tavares dal San Paolo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sampdoria - preso Tavares dal San Paolo : La Sampdoria ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’arrivo dal San Paolo del difensore Tavares. Il 21enne brasiliano è stato acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione. (AdnKronos)L'articolo Sampdoria, preso Tavares dal San Paolo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sampdoria - visite mediche ok per Tavares : ad ore la firma : Secondo quanto riferito da Sky Sport Junior Tavares ha effettuato e superato le visite mediche con la Sampdoria . Il terzino sinistro ormai ex San Paolo firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà ai doriani.

Sampdoria - si continua a insistere per Junior Tavares : Secondo Sky Sport attualmente ci sarebbe soltanto un problema per Tavares, e riguarderebbe lo stato da extracomunitario del giocatore. La Sampdoria starebbe riflettendo per decidere se occupare ...

Calciomercato Sampdoria - procede l’operazione Tavares : ma spunta un ostacolo non di poco conto : Il club blucerchiato continua a trattare con il San Paolo Junior Tavares, ma deve prendere in fretta una decisione Salutato Torreira, passato ufficialmente all’Arsenal, la Sampdoria adesso si concentra sul mercato in entrata. Il club blucerchiato continua a monitorare la situazione di Junior Tavares, talento classe 1996 del San Paolo. Una trattativa resa insidiosa dal fatto che i doriani hanno al momento una sola casella libera per ...