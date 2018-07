Salvini sente Berlusconi | sconcerto e stupore per posizione di parte di

E' ora di fare l'autopsia del presente : «Salvini non è la malattia : è solo il marcatore» : Marco Damilano, Michela Murgia e Zerocalcare. L'incontro un martedì mattina, tra molti dubbi e poche certezze. Sul ruolo dell'intellettuale. La destra egemone. Le parole perdute. La militanza e l’esigenza di schierarsi. Zerocalcare ci spiega il fascismo. Che non è solo una partita a bocce"

Laura Boldrini contro Matteo Salvini : 'Presenterò mozione di sfiducia in Parlamento' : Il 13 luglio scorso è stata lanciata una petizione online che, al momento, conta 92mila firme [VIDEO]sulla piattaforma Change.org contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. La petizione, lanciata da alcuni membri di Possibile, ha la finalita' di chiedere ai parlamentari italiani una mozione di sfiducia contro il leader della Lega per le sue politiche migratorie e e le sue esternazioni sui migranti. Laura Boldrini annuncia mozione di ...

Migranti - Salvini : “Lavoro dal primo giorno alle espulsioni e presenterò un decreto sicurezza per i profughi vacazieri” : Identificazioni veloci, uomini per le Commissioni territoriali, “criteri più stringenti” sulla protezione umanitaria ed “entro l’anno saranno attivati i nuovi centri permanenti per i rimpatri, come scritto nel contratto di governo. L’obiettivo finale è averne almeno uno per regione”: il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, illustra come intende affrontare la questione ...

**Migranti : Conte sente Salvini - 450 in Ue - Libia o restano su navi** : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Lunga e cordiale telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sarebbero tre le ipotesi in campo: redistribuzione immediata dei 450 con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esami richieste.L'articolo ...

**Migranti : Conte sente Salvini - 450 in Ue - Libia o restano su navi** : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Lunga e cordiale telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sarebbero tre le ipotesi in campo: redistribuzione immediata dei 450 con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esami richieste. L'articolo ...

**Migranti : Conte sente Salvini - 450 in Ue - Libia o restano su navi** : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Lunga e cordiale telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sarebbero tre le ipotesi in campo: redistribuzione immediata dei 450 con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esami richieste.L'articolo ...

Migranti trasbordati su navi di Gdf e Frontex | Salvini sente Conte : vadano a Malta o in Libia : E' stato completato da pochi minuti il trasbordo dei 450 Migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore Frontex, e altre 266 sul Monte Sperone della Gdf. Ma il ministro dell'interno insiste: "Occorre un atto di giustizia, rispetto e coraggio per contrastare itrafficanti"

Cassazione - la sentenza che condanna chi dice 'andate via' agli extracomunitari : Salvini la prende in giro : Dire a un extracomunitario: 'Dovete andare via' può essere perseguibile come reato di odio razziale. A stabilirlo è stata una sentenza della Cassazione, che ha condannato un 45enne imputato per ...

Salvini al Colle : “Non si è parlato della sentenza sui rimborsi”. Di Pietro : “Mattarella debole” : Matteo Salvini è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Mattarella, ma fonti del Quirinale hanno riferito che durante il colloquio si è discusso solo di immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca beni mafiosi e Libia. Secondo Antonio Di Pietro l'incontro è stato un atto di "ipocrisia istituzionale".Continua a leggere

Fondi Lega - domani Salvini da Mattarella/ Ultime notizie 100 conti in 40 banche : Fico “sentenze da rispettare” : Fondi Lega, indagine su 100 conti in 40 banche: Ultime notizie, Procura cerca soldi scomparsi, domani Sergio Mattarella riceve Matteo Salvini al Colle(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:39:00 GMT)

Sergio Mattarella incontrerà Matteo Salvini. Ma non si faranno valutazioni sulle sentenze dei giudici : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lunedì prossimo alle 12. Lo ha riferito una nota dell'ufficio stampa del Quirinale. Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura, si precisa nella nota.Così il Quirinale quindi ha deciso di risolvere la spinosa richiesta del leader leghista di ...

Sergio Mattarella riceverà Matteo Salvini lunedì : 'Ma non per parlare di magistratura e sentenze' : E alla fine Sergio Mattarella incontrerà Matteo Salvini , come chiesto a gran voce dal leader della Lega. L'ufficialità dell'incontro è arrivata con una nota diffusa dall'ufficio stampa del Quirinale, ...

Di Maio : Salvini non ha chiesto a Mattarella di pronunciarsi su una sentenza : Roma, 6 lug., askanews, - 'Io non credo che sia stato chiesto al presidente della Repubblica di pronunciarsi su una sentenza. Un leader politico chiede un incontro al presidente della Repubblica e poi ...

Pressing di Salvini sul caso fondi. Bonafede : le sentenze si rispettano : Sull'incontro al Colle, immaginato da Matteo Salvini per denunciare «l'attacco alla democrazia» operato dai giudici con «una sentenza politica della Cassazione», le versioni della Lega e del Quirinale prendono direzioni diametralmente opposte. «Sono in corso contatti tra la Lega e il Quirinale e al rientro dalla sua missione in ...