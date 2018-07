Salvini | scarica i Cinque Stelle Il piano B per tornare al governo

"Salvini - scarica i Cinque Stelle" Il piano di B. per tornare al governo : Matteo Salvini scarica l'alleato m5s e Silvio Berlusconi subentra con Forza Italia nell'esecutivo senza passare dalle elezioni. Questo è il "piano" del Cavaliere per tornare a Palazzo Chigi da protagonista senza presentarsi al voto. Lo illustra in una intervista al Giorno, lanciando un appello al suo alleato di coalizione, attuale Ministro dell'Interno del governo giallo-verde presieduto da Giuseppe Conte ...