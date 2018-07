Salvini | la sinistra che cita il Duce | inchiodati | le frasi ' fascistissime'

Atleta aggredita - la sinistra incolpa Salvini. Ma lui : "Non c'è un'emergenza razzismo" : C'è il segretario del Pd Maurizio Martina che già sogna una grande mobilitazione a settembre per "rispondere al clima d'odio". "Non vedere il grave rischio che stiamo correndo, dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti - dice - è un clamoroso errore". I dem, in calo di consensi, cavalcano la vile aggressione a Daisy Osakue, l'Atleta azzurra aggredita nella notte a Moncalieri da alcuni che l'hanno bersagliata con un fitto lancio di ...

Salvini : "Allarme razzismo in Italia è invenzione della sinistra" : Per Matteo Salvini in Italia non c'è nessun allarme razzismo. 'E' un'invenzione della sinistra', che starebbe usando la bassa natalità come 'scusa' per 'importare migranti', ha detto il ministro dell'...

"Tanti nemici - tanto onore"/ Pd e Sinistra contro ministro dell'Interno : "Salvini cita Mussolini - dimissioni!" : "Tanti nemici, tanto onore": ministro dell'Interno nella bufera, Partito Democratico e Sinistra contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la citazione di Mussolini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:45:00 GMT)

Razzismo - la sinistra lincia Salvini. Ma lui : "I reati dei migranti sono l'unico vero allarme" : Il linciaggio mediatico della sinistra non si arresta. Anzi, monta di ora in ora. C'è chi incolpa Matteo Salvini di fomentare l'odio contro gli immigrati, chi addirittura lo accusa di aver armato i ...

Giorgia Meloni - ultimatum a Matteo Salvini : 'Decreto dignità - come il peggio della sinistra' : Principi di base condivisibili da chiunque, modello "vogliamo la pace nel mondo", ma poi codificati in modo ridicolo o addirittura dannoso'.

Salvini : 'Bassa natalità è scusa di sinistra per importare migranti' : 'Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. Alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito pubblico'. In gioco 'c'è la nostra ...

Matteo Salvini : 'L'allarme razzismo è un'invenzione della sinistra' : Nell'ultimo mese e mezzo sono ben più di uno gli episodi messi a verbale in cui le vittime delle aggressioni sono dei migranti [VIDEO]. Per questo motivo, anche le Forze dell'Ordine stanno eseguendo degli accertamenti in modo da capire se dietro possa esserci un unico filo conduttore. La Polizia Postale, inoltre, sta dando il suo contributo eseguendo dei controlli su alcuni profili social al fine di verificare la presenza di soggetti che ...

