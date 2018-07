Salute | il Centro sangue sulla West Nile | testi di donazioni nelle aree colpite

meteoweb.eu

: #estatesicura Prima estesa ondata di calore in gran parte del Paese nel 2018, bollini rossi il 31/07 e il 1/08 in m… - MinisteroSalute : #estatesicura Prima estesa ondata di calore in gran parte del Paese nel 2018, bollini rossi il 31/07 e il 1/08 in m… - rtl1025 : #Caldo, settimana rovente, #termometro fino a 40 gradi. Afa soprattutto nelle regioni del Centro-Nord e in Sardegna… - M5S_Senato : L'ambiente e la salute saranno al centro: il Governo vuole favorire la mobilità sostenibile, in Italia e non solo.… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Il sistemaregge di fronte all’epidemia diVirus che sta colpendo molte regioni del Nord Italia. Il virus del Nilo Occidentale che si trasmette attraverso la puntura di una zanzara di genere Culex, spesso non manifesta sintomi e solo in casi molto rari, in pazienti già indeboliti da altre patologie, può causare delle complicazioni che si rivelano letali come è successo nei giorni scorsi in Emilia Romagna. In questa categoria potrebbero rientrare gli affetti da malattie croniche che richiedono il ricorso costante a terapie trasfusionali. IlNazionale, di concerto con le Regioni, ha quindi attivato già da giugno un piano per la sorveglianza e la prevenzione della trasmissione del virus attraverso la trasfusione di emocomponenti labili. Il piano prevede la diramazione di un alert immediato non appena il virus venga isolato in un pool di zanzare, in un ...