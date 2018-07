Sala | Sì ai Giochi del Nord E Milano è pronta a guidare

Giochi '26 : Sala - bene decisione 1/8 : ANSA, - MILANO, 25 LUG - Il primo agosto si conoscerà il nome della città italiana che correrà per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. "Certamente è una buona cosa - ha commentato il sindaco di ...

Giochi '26 : Sala - Milano credibile : ANSA, - Milano, 19 LUG - Oggi il Consiglio comunale si esprimerà sulla delibera di candidatura di Milano ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Poi che "vinca chi deve vincere - commenta il sindaco ...

Tre minori sorpresi a giocare alle "new slot" - chiusa per 15 giorni una Sala Giochi di Aradeo - : Dovrà rimanere chiusa per quindici giorni , la sala giochi di Aradeo finita sotto la lente di ingrandimento degli uomini delle forze dell'ordine. Il motivo? Durante un controllo, tre minorenni sono ...

Su Nintendo Switch arriva una valanga di classici da Sala giochi : Su Nintendo Switch è in arrivo un bastimento carico di nostalgia videoludica distillata: lo ha annunciato la stessa casa giapponese pubblicando un trailer di anticipazione per Snk 40th Anniversary Collection, una raccolta di classici da sala giochi realizzati dalla conterranea Snk nella prima era della sua quarantennale storia. Il titolo era stato annunciato qualche settimana fa come un omaggio alla casa di produzione nipponica che proprio nel ...

Lascia la bambina da sola al parco per andare in una Sala giochi. Nonno nei guai per abbandono di minore - : Ha Lasciato la nipotina di appena sette anni da sola al parco giochi ed è andato tranquillamente a svagarsi in una sala giochi. Qualcuno, fortunatamente, ha notato la bambina, ma nessun familiare ...

Di Maio pronto a portare il decreto dignità in Cdm. Multe Salate per chi delocalizza - stop a pubblicità giochi : Luigi Di Maio è pronto a giocare la sua prima carta pesante sul tavolo del Consiglio dei ministri e provare, così, a controbilanciare l'attivismo di Matteo Salvini sull'immigrazione e non solo. Il giorno del decreto dignità potrebbe essere già domani: nel pomeriggio, infatti, è attesa la convocazione di un Cdm a palazzo Chigi. Al più tardi il provvedimento sarà esaminato comunque entro la ...

Mondiali - il ct della Russia non ha paura di Salah : giochi : La Russia si augura che Salah possa giocare nella partita di domani. Lo ha detto il ct della nazionale russa Stanislav Cherchesov nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match sottolineando che non esiste nessuna ‘strategia Ramos’ contro la stella egiziana. Cherchesov ha risposto a una domanda di un cronista che gli chiedeva se la Russia era pronta a seguire “l’esempio di Ramos”. “Non credo che ...

Mondiali : ct Russia - spero Salah giochi : ANSA, - MOSCA, 18 GIU - La Russia si augura che Salah possa giocare nella partita di domani. Lo ha detto il ct della nazionale russa Stanislav Cherchesov nel corso della conferenza stampa alla vigilia ...

Mondiali : ct Russia - spero Salah giochi : ANSA, - MOSCA, 18 GIU - La Russia si augura che Salah possa giocare nella partita di domani. Lo ha detto il ct della nazionale russa Stanislav Cherchesov nel corso della conferenza stampa alla vigilia ...