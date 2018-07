Sagre e feste del territorio bolognese | online il programma di agosto e settembre

Sicurezza : Sagre e feste annullate nei paesi : rispettare le norme costa ancora troppo. Appello dei sindaci a Salvini : A Piatto, 557 abitanti in provincia di Biella, la tradizionale festa del paese è saltata. A Inverno, in provincia di Pavia, la storica sagra della Madonna del Carmelo in programma a luglio quest’anno farà a meno di sbandieratori e majorettes. E nel Veneto la tradizionale kermesse “Lanterne a Serravalle”, per aggirare la normativa, non si farà più in piazza ma nei locali. La ragione è per tutti la stessa: la circolare Gabrielli sulle norme sulla ...