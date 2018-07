Sace | in 1° semestre mobilitati 9 | 3 mld +15% a sostegno imprese

sportfair

(Di martedì 31 luglio 2018) Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Nel primo2018 il poloSimest ha mobilitato risorse per 9,3 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto ai primi sei mesi del 2017. E questo in un contesto di crescita dell’attività economico globale (+3,9%), che sconta tuttavia l’incertezza determinata dall’escalation protezionista. E’ il dato che emerge dai risultati al 30 giugno scorso, approvati dal cda presieduto da Beniamino Quintieri. Un importo, questo, destinato a crescere per effetto delle operazioni deliberate nel, il cui perfezionamento è atteso nei prossimi mesi, che raggiungono i 18,4 miliardi di euro. Il risultati delmostrano una redditività in linea agli obiettivi di piano industriale. L’utile netto ammonta a 121 milioni di euro, in leggero calo rispetto al primo2017 (147 milioni di euro), con un roe del ...