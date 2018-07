Sabrina | lo spin-off di Riverdale sta per arrivare su Netflix

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) Un altro teen-drama si aggiunge al catalogo di. In autunno è in arrivo la serie di, titolo italianizzato per The Chilling Adventures of. Si tratta dello-off di, serie di successo disponibile da qualche settimana sul catalogo di, e a sua volta remake della celebre sit-com di fine anni "90 distribuita anche in Italia.La serie disarà disponibile sudal prossimo 26 ottobre, in un lancio previsto durante la settimana di Halloween. La prima stagione è composta da 10 episodi anche se, il kolosso dello streaming, ha già confermato che una seconda stagione è in fase di sviluppo. Roberto Aguirre-Sacasa, già produttore di, sarà al timone di, promettendo una visione più dark e meno edulcorata della comedy a cui è ispirata. La storia si focalizza sulla vita di, una ragazza che è metà umana e metà strega la ...