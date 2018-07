Sabato 18 Agosto 20 45 Lazio - Napoli sarà il primo match in esclusiva su DAZN

Serie A 2018-2019 : definite le prime tre giornate. Calendario - programma - orari e tv : apre Chievo-Juventus Sabato 18 agosto : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. C’è tanta curiosità sulla prima giornata del massimo campionato italiano di calcio che prenderà il via subito dopo Ferragosto in una settimana tipicamente di ferie e che richiamerà l’attenzione di molti appassionati e tifosi sotto l’ombrellone, in montagna o in città. Ad aprire le danze sarà la Juventus: i Campioni d’Italia saranno impegnati contro il Chievo a ...

Jurockcirc Park : al parco Besozzo Benioli a Intra Sabato 4 agosto dalle ore 16 : 30 sino a sera - musica Rock e Arte Circense attraverso ... : Durante il pomeriggio, selezione di musica Rock powered by FAKK dalle 21:00 LIVE MUSIC ' Boobs Lickers ' KudA from Novara ' Labradors from Milano Durante i live, SPETTACOLI di: DANZA ACROBATICA AEREA ...

Il Segreto le trame della prossima settimana : da domenica 29 luglio a Sabato 4 agosto 2018 : Venancia ha rapito Carmelito e telefona a Candela, invitandola a raggiungerla. La donna cadrà vittima della trappola della perfida ex suocera. Francisca minaccia ancora una volta Julieta.

Esodo estivo : bollino nero Sabato 4 e 11 agosto : Per l'esodo estivo 2018, sono previsti due "bollini neri": la mattina di sabato 4 agosto e la mattina di sabato 11 agosto (in entrambi i casi verso le località turistiche). E' quanto rende noto Autostrade per l'Italia in occasione della conferenza stampa sull'esodo estivo che si tiene questa mattina al Viminale. Sono invece "bollino rosso", sempre in direzione delle località ...