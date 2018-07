Russia | Pussy Riot di nuovo in carcere

La Corte di Strasburgo condanna la Russia : "Troppo dura con le Pussy Riot" : La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, ha condannato la Russia per aver sottoposto a ' trattamenti inumani e degradanti ' le Pussy Riot che nel 2012 vennero arrestate a Mosca ...

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condAnnato la Russia per due casi di cui si è parlato molto negli ultimi anni: l'arresto e la condAnna nel 2012 di alcuni membri del collettivo femminista Pussy Riot, e le indagini sull'omicidio

Pussy Riot : la protesta politica durante la finale dei Mondiali in Russia : Come è stato definito dai quattro del gruppo Riot, scendendo in campo "il meraviglioso mondo dello sport è formato da una bolla fallata in cui possono entrare persone che corrono, si agitano e sono ...

Russia 2018 - multate Pussy Riot per invasione di campo ai Mondiali : ... il gruppo punk di opposizione russa, che ieri ha invaso il campo dello stadio Luzhniki, durante la finale della Coppa del Mondo …