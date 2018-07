Crimea - Dzhabarov : «Russia pronta a sanzioni di ritorsione contro Ue» - : ... se questa decisione comporterà vantaggi per l'economia del Paese, lo ha detto a Sputnik Vladimir Dzhabarov, vicepresidente della commissione Esteri del Consiglio della Federazione russa. L'Unione ...

Se gli europei mollano l'Iran - la Russia è pronta a sostituirli : E di fattura russa sono le tecnologie che hanno consentito alla Repubblica Islamica di modernizzare la propria economia, nonché di lanciare il proprio controverso programma nucleare. È in questo ...

Sanzioni alla Russia - Salvini : "Non escludo veto"/ Italia pronta a linea dura : "convinceremo i partner" : Sanzioni alla Russia, Salvini: "Non escludo veto". Il ministro dell'Interno in conferenza stampa a Mosca: "pronti a convincere i partner con i numeri"

Apple pronta ai mondiali FIFA 2018 di Russia con Siri - Apple TV - App Store e News - : ... l'unica novità al momento riscontrabile è relativa a Siri: l'assistente vocale sembra aver fatto i compiti ed è pronta a rispondere a tutto le domande riguardanti il campionato del mondo di Russia ...

La Cina è pronta a cooperare con la Russia per preservare l'accordo nucleare iraniano - : La Cina disapprova il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano ed è pronta a collaborare con la Russia per il suo mantenimento. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi ...

Immigrazione - dazi e Russia. L'impronta di Conte sul G7 : Sono qui forte di una legittimazione politica molto intensa e ne sono consapevole. Sono il portavoce degli interessi degli italiani', ha detto poi il presidente del consiglio a margine dei lavori del ...

Mondiali : Infantino - la Russia è pronta : 'Il Mondiale ha questapeculiarità, di poter cambiare la percezione di una nazione intutto il mondo. E la gente vedrà la Russia come un paesediverso, che vuole essere aperto e accogliere chi arriva'.

Belen Rodriguez pronta per i Mondiali in Russia - la showgirl si prepara così [VIDEO] : Si avvicina sempre di più l’inizio dei Mondiali di Russia ed una grande protagonista si candida ad essere la showgirl Belen Rodriguez, pronta a partecipare ad un programma sulla competizione. La bella showgirl sarà dunque alla conduzione del suo primo programma sportivo, che la terrà impegnata dal 14 giugno fino al 15 luglio, data della finale della competizione. Belen si è ripresa ieri alle prese con una riunione negli studi Mediaset, tra ...

C'è un pizzico d'Italia nella Russia pronta ad aprirsi al mondo : Ansaldi tra l'altro si è guadagnato le prime pagine della stampa di mezzo mondo non certo per le prestazioni in campo, piuttosto per alcune foto che lo ritraggono nella Jacuzzi con la moglie Lucila ...

ARABIA SAUDITA PRONTA A GUERRA CONTRO IL QATAR/ Quell'alleanza con la Russia e il nemico Trump : Al Jazeera, ARABIA SAUDITA PRONTA a GUERRA CONTRO il QATAR. Nel mirino il sistema missilistico di difesa S-400 che i QATARioti starebbero acquistando dagli amici russi dopo un patto