Rugby | la Fir introduce il protocollo per i traumi cranici in tutte le partite del

Rugby – Fir ufficializza la composizione degli staff tecnici delle Nazionali : Nazionali Rugby, accademia e centri di formazione il consiglio Fir ufficializza i quadri tecnici 2018/19 Il Consiglio Federale di venerdì scorso a Bologna, sentito il parere del Direttore dell’Area Tecnica Prof. Francesco Ascione e del Responsabile Tecnico della Formazione di giocatori e allenatori Stephen Aboud, ha ufficializzato la composizione degli staff tecnici delle Squadre Nazionali, delle strutture di formazione federali per la ...

Rugby – Firmata la Convenzione “Top of the Sport” - meta raggiunta tra Fir e Credito Sportivo : Istituto Credito Sportivo e FedeRugby: meta raggiunta Alla vigilia di un 2019 che si annuncia ricco di appuntamenti, con il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo, e pensando a tutti gli strati della piramide ovale, l’Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Italiana Rugby annunciano la firma della Convenzione “Top of the Sport”. A siglare il documento questo pomeriggio a Roma il Presidente di ICS, Andrea Abodi, e il Presidente della ...

Rugby oltre le sbarre - FIR lancia il progetto ‘La palla ovale come trattamento rieducativo dei detenuti’ : Un’iniziativa nobile quella della Fir che tenta la rieducazione dei detenuti con un progetto che rende protagonista il gioco cel Rugby “Rugby oltre le sbarre”, il progetto che porta il gioco all’interno degli istituti di pena italiani per supportare il trattamento rieducativo dei detenuti attraverso la pratica del Rugby e l’applicazione concreta dei valori istituzionali tipici della palla ovale, entra nella sua terza ...

Rugby World Cup 2019 in Giappone - il sindaco di Toyota all'Olimpico a scuola di grandi eventi dalla Fir : Sottolineato allora che la Coppa del Mondo di Rugby è il terzo evento sportivo dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, non resta che attendere l'appuntamento dell'autunno 2019 quando il Giappone ...

Rugby – FIR e Gruppo Bancario Credit Agricole Italia insieme da 12 anni : FIR e Gruppo Bancario Credit Agricole: bilancio di 12 anni insieme Dopo un lungo percorso di promozione e valorizzazione del Rugby Italiano fatto di reciproche soddisfazioni, si dividono le strade della Federazione Italiana Rugby e di Crédit Agricole Cariparma che, oltre alle maglie della rappresentativa maggiore, degli under 20 e della femminile, ha griffato per oltre dieci anni anche i test match annuali. La Banca e la Federazione porteranno ...

Rugby Under 18 - la finale tra Valsugana Padova e Unione Capitolina si giocherà a Firenze : Valsugana Rugby Padova e Unione Rugby Capitolina sono le contendenti al Titolo di Campione d’Italia Giovanile 2017/18 che sicgiocherà a Firenze Il Ruffino Stadium Mario Lodigiani di Firenze ospiterà domenica prossima, 10 giugno, l’epilogo del Campionato Nazionale Giovanile Under 18 che calerà il sipario sull’attività dei campionato nazionali della stagione in corso. Valsugana Rugby Padova e Unione Rugby Capitolina sono le contendenti al Titolo ...

Rugby – La FIR istituisce il Trofeo “Rebecca Braglia” : La Coppa Italia Femminile dedicata a Rebecca Braglia, giovane rugbista 18enne scomparsa qualche settimana fa La Coppa Italia Femminile seniores assegnerà, a partire dalla fase finale 2018 del prossimo 2/3 giugno in calendario il Trofeo “Rebecca Braglia”. La decisione assunta all’unanimità dal Consiglio Federale nella riunione di venerdì 25 maggio a Roma, dopo consultazioni con la famiglia Braglia, costituisce il primo passo di un percorso che la ...