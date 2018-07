Ronaldo apre il campionato di serie A Per l' Atalanta primo match il 20 agosto

Serie A - anticipi e posticipi : apre subito Ronaldo su Sky - Lazio-Napoli su Dazn : MILANO - Toccherà a Cristiano Ronaldo aprire il campionato di Serie A 2018-2019. Lo ha reso noto la Lega di Serie A che ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime tre giornate. Il primo ...

Calciomercato Juventus – Pogba fa impazzire i tifosi : il sogno di giocare con Cristiano Ronaldo apre ad un ritorno in bianconero : Paul Pogba verso un clamoroso ritorno alla Juventus? Dalla spagna lanciano la bomba: la voglia di giocare con Cristiano Ronaldo potrebbe far scoccare nuovamente la scintilla Ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. Dopo la clamorosa indiscrezione sul possibile ritorno di Leonardo Bonucci, si fa largo un’altra possibile ‘marcia indietro’, quella di Paul Pogba. Dalla Spagna ‘Marca.com’ lancia la ...

"Sport Movies & Tv 2018" apre con "Ronaldo Vs Messi" : Due le novità dell'edizione 2018 di "Sport Movies & Tv": • L'assegnazione - oltre della "Guirlande d'Honneur", della "Mention d'Honner" e dei "Premi speciali" " di un "Super Premio" in denaro del ...

Ronaldo : Snai apre alle quote speciali : ANSA , ROMA , 11 LUG Il record di gol, ma anche il primorosso all'esordio in A. L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juvescatena il mondo delle scommesse: Snai ha costruito uno'speciale' sul fuoriclasse portoghese, che parte proprio dalnumero di gol nelle 38 giornate di campionato. La prima soglia èquella dei 29 gol nella scorsa ...

Ronaldo : Snai apre alle quote speciali : ANSA, - ROMA, 11 LUG - Il record di gol, ma anche il primo rosso all'esordio in A. L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve scatena il mondo delle scommesse: Snai ha costruito uno 'speciale' sul ...

Ronaldo : Snai apre alle quote speciali : ANSA, - ROMA, 11 LUG - Il record di gol, ma anche il primo rosso all'esordio in A. L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve scatena il mondo delle scommesse: Snai ha costruito uno 'speciale' sul fuoriclasse portoghese, che parte proprio dal numero di gol nelle 38 giornate di campionato. La prima soglia è quella dei 29 gol nella ...

Ronaldo : Snai apre alle quote speciali : ANSA, - ROMA, 11 LUG - Il record di gol, ma anche il primo rosso all'esordio in A. L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve scatena il mondo delle scommesse: Snai ha costruito uno 'speciale' sul fuoriclasse portoghese, che parte proprio dal numero di gol nelle 38 giornate di campionato. La prima soglia è quella dei 29 gol nella ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 9 luglio : Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus - Inter-Rafinha si riapre : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 8 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 9 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

E Cristiano Ronaldo debutta con la barba (da capretta) : Pelo e contropelo, disfida Mondiale. La notizia è che Cristiano Ronaldo si è fatto crescere un pizzetto, volutamente da capretta. È la prima volta che l’asso portoghese ingentilisce (o indurisce?) il suo visino da «guappo metrosexual» lasciandosi crescere la peluria all’altezza del mento. Finora si era esercitato – tra meches biondine e tagli alla Big Jim – solo sulla capigliatura, ora ha allargato il raggio d’azione. Il pizzetto non ...