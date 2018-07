Roma | Ugl | bene controlli congiunti polizia-vigili

Scaletta e orari di Björk a Roma il 30 luglio - ingressi e info utili per partecipare al concerto : Björk a Roma il 30 luglio va a recuperare il concerto rinviato il 13 giugno scorso. Le promesse sono quindi tutte mantenute, con il concerto alle Terme di Caracalla che finalmente può avere luogo nella suggestiva location che ha già ospitato numerosi artisti prestigiosi. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, con biglietti ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati con costi che vanno dai 69 € del settore D ai ...

Villa Ada-Roma incontro il mondo : Il programma dal 30 luglio al 5 agosto : Roma – Un viaggio musicale nel mondo tra Asia, Stati Uniti e Italia l’ultima settimana di concerti a Villa Ada – Roma incontra il mondo. Si inizia lunedì 30 luglio con il multietnico ensemble musicale Med Free Orkesta; martedì dall’Asia centrale arrivano le melodie antiche degli Huur Huun Tu e dagli Usa mercoledì 1 agosto i portabandiera musicali del movimento cyberpunk i Ministry. Si continua il 2 agosto con Stefani Saletti e la ...

I Retroscena di Blogo : Gabriele Romagnoli lascia la direzione di Rai Sport il 31 luglio : Tempi di grandi cambiamenti in Rai, in un misto di addii e di "riposizionamenti" più o meno voluti. Dopo l'uscita di Vincenzo Morgante, che ha lasciato la direzione delle Testate Giornalistiche Regionali della Rai per andare a dirigere la tv della CEI Sat 2000, ecco che giunge anche l'addio di Gabriele Romagnoli.Il direttore di Rai Sport, che in questi anni ha cercato non senza difficoltà di modernizzare questa testata, ha formalizzato le ...

Fashion lungo il Tevere Roma – Estate Romana Luglio 2018 (Video) : “Senza fine…La notte dei ricordi”: una serata all’insegna del Fashion con i modelli di Carlo Alberto Terranova e il ricordo della storica della moda Mara Parmegiani Ricordi e note. Mentre scorre il video di Ornella Vanoni che canta “Senza fine” si apre, sul palco blu di lungo il Tevere Roma, una serata all’insegna del Fashion e dei grandi dell’alta moda come Carlo Alberto Terranova: suoi i quattro modelli capsule che troneggiano dalla ...

I Retroscena di Blogo : Gabriele Romagnoli lascia la direzione di Rai Sport il 31 luglio : Tempi di grandi cambiamenti in Rai, in un misto di addii e di "riposizionamenti" più o meno voluti. Dopo l'uscita di Vincenzo Morgante, che ha lasciato la direzione delle Testate Giornalistiche Regionali della Rai per andare a dirigere la tv della CEI Sat 2000, ecco che giunge anche l'addio di Gabriele Romagnoli.Il direttore di Rai Sport, che in questi anni ha cercato non senza difficoltà di modernizzare questa testata, ha formalizzato le ...

Teresa Salgueiro alla Casa del jazz a Roma sabato 28 luglio : Roma, 28 lug., askanews, - Suona questa sera a Roma, alla Casa del jazz, per la serie 'I concerti nel parco' un'artista unica che da tre decenni incarna l'immagine del Portogallo nel mondo, Teresa Salgueiro. Che si rinnova e ci mostra la grande maturità raggiunta della sua voce vera e profonda. Salgueiro è autrice e …

Il Romanzo di un amore/ Su Canale 5 il film di Mark Griffiths (oggi - 27 luglio 2018) : Il romanzo di un amore, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 27 luglio 2018. Nel cast: Dylan Bruce, Amy Acker, Emily Tennant, alla regia Mark Griffiths. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:13:00 GMT)

Roma - Pellegrini : 'Nessuna promessa sugli obiettivi - vedremo durante la stagione' : TORINO - ' A inizio stagione si dicono tante parole e durante la stagione si verificano cose che non si possono calcolare, come il cammino in Champions che non sembrava ipotizzabile. Meglio non fare ...

Villa Ada Roma Incontra Il Mondo : i concerti dal 30 luglio al 5 agosto : Oltre ai numerosi concerti, le rive del laghetto ospitano come ogni anno un programma culturale variegato e multidisciplinare con workshop, incontri e spettacoli. Tra gli appuntamenti fissi: l'...

Cosa fare a Roma nel weekend del 28 e 29 luglio : Per maggiori info: www.museivaticani.va Festival Villa Ada - Roma Incontra il Mondo Anche questo fine settimana prosegue il festival musicale "Villa Ada - Roma incontra il mondo" giunto alla sua XXV ...

IL RomaNZO DI UN AMORE/ Su Canale 5 il film con Dylan Bruce (oggi - 27 luglio 2018) : Il ROMANZO di un AMORE, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 27 luglio 2018. Nel cast: Dylan Bruce, Amy Acker, Emily Tennant, alla regia Mark Griffiths. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 04:14:00 GMT)

Roma - tafferugli in serata al camping River : ferito un agente della polizia locale : tafferugli davanti al camping River a Roma sgomberato oggi dalla polizia locale. Tutto sarebbe cominciato in serata. Un gruppo di nomadi rimasti fuori a presidiare il cancello, quando ha cominciato a ...

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Estate Romana : Gli appuntamenti dal 27 luglio al 2 agosto : Roma – Tanti appuntamenti nella nuova settimana dell’Estate Romana 2018, la manifestazione culturale promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Per essere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma basta seguire il nuovo account Cultura ...