Roma | Rubano rifiuti da stabilimento AMA | arrestati

(Di martedì 31 luglio 2018)– Tre minori, residenti al campo nomadi di Castelno, questa mattina alle 2.30, sono statidalla Polizia locale diCapitale dopo essere entrati nel deposito Ama di Mostacciano, a via Riccardo Boschiero. Si tratta di un ragazzo di 16 anni, e due ragazze di 15 e di 17 anni. Tutti con precedenti specifici per furto e reati contro il patrimonio. In particolare il primo era gia’ stato arrestato il 6 aprile 2018 per furto aggravato con il padre e il 17 aprile con entrambi i genitori, sempre all’interno dell’isola ecologica di Mostacciano. Gli agenti, durante un normale servizio di pattugliamento nella zona, hanno notato un’auto con targa francese con un ragazzo al volante e tre persone che scavalcavano la recinzione del centro di raccolta. Hanno quindi aspettato che i giovani uscissero e li hannoin flagranza di reato per aver ...