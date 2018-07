Roma | Rubano da Museo Storico Ferrovie Stato | 4 arresti

romadailynews

: #Roma: Rubano #rifiuti da stabilimento #AMA, #arrestati: Roma – Tre minori, residenti al… - romadailynews : #Roma: Rubano #rifiuti da stabilimento #AMA, #arrestati: Roma – Tre minori, residenti al… - CinqueNews : Rubano rifiuti da uno stabilimento Ama, arrestati dalla polizia locale - ettoresutti : 'Era un piombino, non un proiettile... Io l'avrei colpita con un proiettile'. 'Una bambina?'. 'Anche, perché quelli… -

(Di martedì 31 luglio 2018)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arre4 cittadini romeni, di 35, 28, 19 e 18 anni, tutti domiciliati presso il campo nomadi di via Melibeo, sorpresi appena dopo aver asportato beni di interessedaldelledello, in via Casilina. Transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato l’effrazione del cancello d’ingresso dele sono intervenuti per una verifica all’interno e nelle aree circostanti dove hanno rintracciato e bloccato i ladri, anche grazie ai colleghi della Compagnia di Palestrina, ancora in possesso degli arnesi da scasso utilizzati e della refurtiva: una moneta antica in argento, risalente al periodo del secondo conflitto mondiale; un paio di gemelli in argento, risalente al periodo del secondo conflitto mondiale; un baule antico con lo stemma delle; due bilance ...