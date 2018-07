Roma | rifiuti tossici nel campo rom | la banda dei roghi di via di Salone

Roma - traffico di rifiuti pericolosi gestito da clan bosniaco : quattro arresti e 19 indagati : Un clan bosniaco riciclava in maniera illecita i rifiuti pericolosi affidatigli dalle ditte italiane del quadrante est di Roma (e non solo). Il risultato finale più evidente erano le colonne di fumo nero che si elevavano dal campo rom di via di Salone a inquinare l’aria dei quartieri Ponte di Nona, Case Rosse e La Rustica. Quello meno visibile, la quantità imprecisata di liquidi sversati nei terreni circostanti e di materiale tossico ...

Roma - smaltimento illecito di rifiuti - blitz al campo nomadi di via di Salone : 4 arresti e 19 indagati : È in corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina l'operazione della Polizia Locale di Roma Capitale, volta ad eseguire ben quattro misure coercitive personali, in relazione al traffico ed allo ...

Incendiò i rifiuti all'isola ecologica Preso piRomane : tradito dagli abiti : TORRE DEL GRECO - Incendiò i rifiuti all'isola ecologica, tra cui plastica e provocò un vasto incendio, Preso piromane: tradito dagli abiti. La polizia municipale di Torre del Greco, grazie ad alcuni ...

Roma - sequestro per gestione illecita di rifiuti a Malagrotta : Roma, 27 lug., askanews, - Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e del Nucleo Investigativo del Gruppo Forestale di Roma, nella mattinata odierna, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro ...

River - la gang del campo rom : allarme sicurezza a Roma tra furti - spaccio e traffico di rifiuti : furti, piccoli e meno piccoli; anche fenomeni di spaccio; traffico e incendio di rifiuti; illegalità diffusa perché quell'insediamento è abusivo, comunque la si voglia...

Roma - allerta rifiuti : il Lazio non ce la fa : 'Costretti a portarli fuori regione' : Quasi 200 milioni di euro per liberarsi di 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti in due anni. Roma torna a pagare un conto salato per evitare di essere seppellita dalla spazzatura. E al di là dei ...

"Ama's Got Talent" : 'reality' di Virginia Raggi sui rifiuti/ Video - sindaco di Roma "seleziona" i dipendenti : 'Ama's Got Talent': il reality lanciato da Virginia Raggi per scovare i dipendenti della municipalizzata dei rifiuti. sindaco di Roma 'seleziona'..

“Ama’s Got Talent” : ‘reality’ di Virginia Raggi sui rifiuti/ Video - sindaco di Roma “seleziona” i dipendenti : "Ama's Got Talent": il reality lanciato da Virginia Raggi per scovare i dipendenti della municipalizzata dei rifiuti. Il sindaco di Roma lancia il bizzarro progetto di selezione(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Tari Roma - boom di ricorsi contro la tassa sui rifiuti : 'Vie sporche e miasmi : rimborsateci' : I miasmi, quell'odore fetido di immondizia e rifiuti non raccolti attanaglia moltissimi quartieri e non soltanto quelli in prossimità degli impianti di smaltimento, come il Tmb di via Salaria. Eccolo ...

Investita dal camion della raccolta rifiuti in retRomarcia - donna muore davanti al marito : La pensionata Investita dal tir che era in manovra davanti agli occhi del marito che la precedeva di pochi metri. La donna era appena uscita da una lavanderia e stava attraversando la strada.Continua a leggere

Rifiuti Roma - il piano del Campidoglio : “fabbrica di materiali” per raddoppiare la quota di raccolta differenziata : Fabbriche di materiali al posto degli impianti tmb di Salario e Rocca Cencia. Roma è a un bivio, la città è ancora una volta sull’orlo di un’emergenza Rifiuti derivante (anche) dagli ultimatum che il sistema nazionale di smaltimento sta lanciando alla Capitale, da cinque anni ormai non autosufficiente. Fra gare Ama che vanno continuamente deserte, scioperi proclamati dai sindacati e pressioni sempre più forti in arrivo dalla Regione Lazio per ...

Roma - la discarica Laurentino 38 : 'Qui rifiuti di altri quartieri' : rifiuti. L'odore è forte e sgradevole. Il paradosso di Laurentino 38 è che i cassonetti sono semivuoti, anzi l'Ama ieri dopo la rivolta del giorno prima ha incrementato i passaggi, ma i rifiuti sono ...

Pelonzi : gestione rifiuti a Roma sempre più preoccupante : Roma – “La grave situazione che si sta determinando in queste ore nella gestione dei rifiuti della capitale e’ preoccupante. La raccolta va a giorni alterni e lo sciopero dei sindacati di categoria del 14 luglio rischia di aggravare ancora di piu’ un quadro cittadino gia’ allarmante. Ancora piu’ inquietanti sono le forme di protesta cui cittadini esasperati hanno danno vita ieri nel quartiere ...

Bordoni : Montanari deve dimettersi - Romani fanno slalom tra rifiuti : Roma – “Si prospetta un mese davvero complicato sia per i romani che per la raccolta dei rifiuti, visto che il prossimo 14 luglio e’ stato indetto uno sciopero da parte degli operatori Ama. Ebbene in piena estate ci troviamo con gli stessi problemi di un anno fa, naturalmente aggravati dall’inerzia e dall’incompetenza dell’Assessore all’Ambiente che da una parte continua a dichiarare che non ci ...