Roma | maxi-blitz nel campo rom di Castel Romano con volanti | cani ed elicottero

Bilancio Roma 2017-18 verso il pareggio - nel 2018-19 la maxi-plusvalenza Alisson : Grazie al cammino in Champions e alla cessione di Nainggolan all'Inter i giallorossi vicini al break-even. La preview di Calcio e Finanza

Mafia - clan Casamonica 37 arresti/ Ultime notizie : maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria : Mafia, clan Casamonica 37 arresti. Ultime notizie: maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria. Eseguite 31 misure cautelari in carcere, 6 persone ricercate

Maxi-retata nel clan Casamonica - 37 arresti tra Roma e Calabria. Spaccio - estorsione e usura con metodo mafioso : Maxi-retata nel clan dei Casamonica. È di 31 arresti, con 6 persone al momento ricercate, il bilancio di una maxi operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma. I militari stanno eseguendo tra la Capitale e le province di Reggio Calabria e Cosenza 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip di Roma su richiesta della locale Dda.Sono ritenuti responsabili, in concorso fra loro e con ruoli diversi, di aver costituito ...

Stadio Roma - Parnasi : "Pagavo tutti i partiti"/ Interrogatorio fiume : possibile svolta nella maxi inchiesta : Stadio Roma, Luca Parnasi interrogato in carcere dei pm: il costruttore è stato sentito per sei ore dalla procura capitolina. Molte le rivelazioni effettuate dall'ex titolare di Eurnova

Roma : Maxi truffe per 10 milioni - 26 indagati : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno dato esecuzione ad un decreto, nella provincia di Roma, Napoli, Caserta, Bologna, Grosseto, Modena, Novara e Brescia. Il decreto ha disposto perquisizioni, personali e locali, nei confronti di 26 indagati. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, nazionali e internazionali, furto, falsi in atto pubblico e privato, riciclaggio ...

Roma - maxi blitz contro la mafia di Montespaccato : Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola, tra Roma, la ...

Stadio della Roma - tutte le trame (e gli uomini) di Parnasi e il sogno della maxi plusvalenza da 160 milioni di euro : Una plusvalenza di circa 160 milioni sui terreni dove sarebbe dovuto sorgere lo Stadio di Tor di Valle. Era questo il grande obiettivo su cui Luca Parnasi stava spendendo tutte le sue energie, economiche, relazionali e – secondo la Procura – corruttive. Un progetto che, se fosse andato in porto, “poi potrei pure fare il fuggiasco”, come dice il palazzinaro scherzando ai suoi collaboratori. “In estrema sintesi – si legge nell’informativa ...

Roma - nell'ex fabbrica occupata il maxi-ghetto degli immigrati : viaggio nel degrado e nell'illegalità : Quando anche la disperazione è all inclusive. Entriamo all'interno dell'ex fabbrica di penicillina sulla via Tiburtina, la Leo di Ponte Mammolo, un ghetto che fa paura. Una volta era il fiore all'...

Champions League - ecco il provvedimento contro la Roma : "stop" biglietti per due gare e maxi multa : La Commissione disciplinare della Uefa ha deciso di sanzionare la Roma con una multa di 50.000 euro e il divieto di vendita dei biglietti ai propri sostenitori per le prossime due partite delle competizioni Uefa che il club giallorosso giocherà in trasferta. Per la seconda partita in cui il club italiano giocherà fuori casa il divieto di vendita dei biglietti è stato differito in un periodo di prova di due anni. La decisione dell'Uefa è arrivata ...

