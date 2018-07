Roma | Guardia di Finanza | Operazione Terza età | estorsione e usura

Roma - Di Francesco : 'Sappiamo cosa fare sul mercato. Malcom? Guardiamo avanti' : Eusebio Di Francesco si aspettava l'arrivo di Malcom a San Diego, ma il Barcellona è entrato a gamba tesa nella trattativa alzando l'offerta: 'Penseremo ad altri calciatori, Guardiamo avanti'. Ecco le ...

Roma - 68enne ucciso da colpo di pistola mentre era dal medico/ La guardia giurata : "Sono distrutto" : Roma, 68enne ucciso da colpo di pistola mentre era dal medico: la tragica fine di Gaetano Randazzo, morto per uno sparo fortuito della guardia giurata Fabian Manzo(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Roma - GUARDIA SPARA ‘PER ERRORE’ IN STUDIO MEDICO : UN MORTO/ Arrestato il vigilante : ROMA, GUARDIA giurata SPARA per errore in uno STUDIO MEDICO durante una visita: MORTO un paziente in sala d'atteso colpito dallo sparo di pistola attraverso il muro(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 00:28:00 GMT)

Roma - parte colpo a guardia giurata in visita dal medico : muore paziente in sala d'attesa : Assurda tragedia a Roma in uno studio medico nella zona est della città. Un uomo di 68 ani, Gaetano Randazzo, che era nella sala d'attesa è morto centrato da un colpo di pistola...