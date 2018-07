Roma | esplosione davanti all' ambasciata turca | sul marciapiede si apre un cratere

Roma - esplosione in un palazzo a Cinecittà : nessun ferito : Roma, esplosione in un palazzo a Cinecittà: nessun ferito Roma, esplosione in un palazzo a Cinecittà: nessun ferito Continua a leggere L'articolo Roma, esplosione in un palazzo a Cinecittà: nessun ferito proviene da NewsGo.

Roma. Cinecittà esplosione in una palazzina : crollato un tramezzo : Incidente nella Capitale. Un’esplosione è avvenuta in una palazzina in zona Cinecittà. La deflagrazione ha provocato il crollo di un

Roma - esplosione in un palazzo : nessun ferito : esplosione in una palazzina di viale Tito Labieno, in zona Cinecittà a Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e la polizia. A quanto riferito dai pompieri, a causa della piccola deflagrazione avvenuta nell’intercapedine di una parete che confina con la cucina di un’abitazione c’è stato il cedimento di un tramezzo nel vano scala al quarto piano del palazzo. L’esplosione sarebbe avvenuta probabilmente per la ...

Roma - esplosione a La Storta : due feriti : Roma, 27 giu. , AdnKronos, - esplosione in via Eligio Possenti, in zona La Storta a Roma, dove due persone, tra le quali un vigile del fuoco, sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili ...

Roma - esplosione in una villetta a La Storta : due operai feriti : Fiamme e fumo in una villetta a La Storta, zona a nord di Roma, in Via Eligio Possenti, al civico 15. A seguito di una probabile esplosione, per cause ancora imprecisate, all'interno di una piccola ...

Roma - esplosione a La Storta : due feriti : Roma, 27 giu. (AdnKronos) - esplosione in via Eligio Possenti, in zona La Storta a Roma, dove due persone, tra le quali un vigile del fuoco, sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Dalle primissime informazioni, l'esplosione è avvenuta in un'autorimessa adiac

Esplosione in palazzina a Roma - 2 feriti : ANSA, - Roma, 27 GIU - Esplosione per una fuga gas al piano terra di un palazzo di via Eligio Possenti, in zona La Storta, alla periferia di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto ...

Roma - un'esplosione di colori e musica per la festa più 'arcobaleno' dell'anno : un'esplosione di musica e colori all'Ex Dogana per l'Holi Dance Festival, il caleidoscopico format che missa la tradizione indiana con l'approccio occidentale agli eventi dance. Dalle tre del ...

Roma - panico in metro per un guasto : 'Udita esplosione - sembrava un attentato' : 'Il treno si è fermato all'improvviso in galleria alle 8,20 circa ed è scattato il panico. Alcune persone hanno accusato malori. Noi siamo stati fatti scendere e camminando lungo i binari abbiamo ...

