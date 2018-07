Roma | brusca frenata su N' Zonzi Troppo alto l' ingaggio

Confindustria contro il Decreto Dignità : frena crescita e lavoro - "correggere la brusca ret Roma rcia sulle riforme" : "Occorrerebbe evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati, assicurare stabilità e certezza al quadro regolatorio e non alimentare aspettative negative da parte degli operatori economici". In estrema sintesi, quindi, per Confindustria il Decreto Dignità frena la crescita e il lavoro . "A nostro giudizio l'esame parlamentare può e deve rappresentare l'occasione per approvare alcuni correttivi volti a garantire ...

Roma - PAURA IN GITA : PULLMAN CON 32 BAMBINI FUORI STRADA/ Ultime notizie : manovra brusca per evitare camion : PAURA in GITA a ROMA: PULLMAN FUORI STRADA a Bracciano vicino al Lago. Ultime notizie, ecco cosa è successo: verifiche sui feriti, il mezzo finito in un avvallamento del terreno(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:27:00 GMT)