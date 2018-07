Roma | Blitz forze dell’ordine in campo nomadi Castel Romano

Roma - smaltimento illecito di rifiuti - blitz al campo nomadi di via di Salone : 4 arresti e 19 indagati : È in corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina l'operazione della Polizia Locale di Roma Capitale, volta ad eseguire ben quattro misure coercitive personali, in relazione al traffico ed allo ...

Roma - blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca : 5 arresti : I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno effettuato dei mirati controlli del territorio con perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di droga e armi, arrestando 5 persone. ...

Mafia Roma - blitz Casamonica : altri due arresti - sono figli dei boss : Mafia Roma, blitz Casamonica: altri due arresti, sono figli dei boss Mafia Roma, blitz Casamonica: altri due arresti, sono figli dei boss Continua a leggere L'articolo Mafia Roma, blitz Casamonica: altri due arresti, sono figli dei boss proviene da NewsGo.

Blitz Casamonica - ‘A Roma la mafia non esiste’ : “A Ostia la mafia non esiste” ha ripetuto più volte negli studi televisivi Domenico Spada, fermato durante l’operazione di oggi contro il clan Casamonica. “A Roma la mafia non esiste. E’ stato certificato che mafia capitale non esiste”, ripetevano a gran voce i legali di Buzzi e Carminati alla fine del processo conclusosi nel 2017 nato dall’inchiesta sul Mondo di mezzo, per cui i giudici della X sezione penale di Roma non hanno riconosciuto a ...

Blitz Casamonica - sequestro locali Roma : 13.51 Oltre alle decine di arresti,sono stati effettuati anche sequestri a Roma nell' ambito dell'operazione contro il clan Casamonica, tra cui una discoteca a Testaccio,un ristorante al Pantheon, una palestra a Marino, frequentata da Domenico Spada, noto pugile,oggi arrestato. Un contributo alle indagini è stato fornito da due collaboratori di giustizia, una donna interna alla famiglia e un calabrese residente a Roma. Tra le vittime ...

Mafia - scacco ai Casamonica - blitz a Roma e Reggio Calabria : 37 arresti per spaccio e usura : Roma - blitz all'alba dei Carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan Casamonica. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono...

Roma - blitz contro il clan Casamonica : 31 arresti - 6 ricercati. “Associazione mafiosa dedita all’estorsione e all’usura” : Trentuno arresti e sei ricercati. Un’operazione dei carabinieri, frutto dell’indagine coordinata dalla Dda di Roma, è in corso tra la Capitale, Reggio Calabria e Cosenza contro il clan Casamonica. Ad alcuni degli affiliati viene contestato anche il reato di associazione mafiosa, mentre il ruolo di comando viene attribuito a Giuseppe Casamonica, recentemente uscito dal carcere dopo circa 10 anni di detenzione. Secondo ...

Mafia - clan Casamonica 37 arresti/ Ultime notizie : maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria : Mafia, clan Casamonica 37 arresti. Ultime notizie: maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria. Eseguite 31 misure cautelari in carcere, 6 persone ricercate(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:26:00 GMT)

Mafia - scacco ai Casamonica - blitz a Roma e Reggio Calabria : 37 arresti per spaccio e usura : Roma - blitz all'alba dei Carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan Casamonica. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono...

Scacco ai Casamonica - blitz a Roma e Reggio Calabria : 37 arresti per mafia : Roma - blitz all'alba dei Carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan Casamonica. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono...

Mafia - scacco ai Casamonica - blitz a Roma e Reggio Calabria : 37 arresti per spaccio e usura : Roma - blitz all'alba dei Carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan Casamonica. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono in ...

Roma. Blitz contro il clan di Giuseppe Casamonica 37 arresti : Maxi Blitz antimafia nella Capitale contro il clan Casamonica. I Carabinieri di Roma hanno arrestato 37 persone su mandato del Gip

Roma : Blitz antidroga tra Via Giolitti e Piazza dei Cinquecento - 5 arrestati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito mirati servizi antidroga nell’area compresa tra Piazza dei Cinquecento, via Giovanni Giolitti e vie limitrofe. In poche ore, in manette, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti 5 pusher, due cittadini tunisini, due della Guinea e uno del Gambia, di eta’ compresa tra i 19 e 40 anni, tutti senza fissa dimora e con ...

Migranti - a Roma Blitz della polizia al campo della stazione Tiburtina. Baobab : “Nessuna soluzione abitativa alternativa” : A pochi giorni dallo sgombero dell’edificio di via Scorticabove a Roma, un nuovo blitz della polizia si è tenuto questa mattina nella tendopoli di Migranti vicino alla stazione Tiburtina. Operazioni disposte dal questore Guido Marino “necessarie per monitorare lo stato dei luoghi e per prevenire possibili criticità”, si legge in una nota della Questura. Nell’area i volontari dell’associazione “Baobab ...