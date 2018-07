Ritrovato il corpo del sub scomparso in mare a Jesolo Si tratta di un noto industriale

Ritrovato il corpo del sub scomparso : avvistato al largo di Jesolo : Jesolo - Nel primo pomeriggio è stato avvistato un cadavere in mare: è il corpo di Luciano Miotto, era al largo di Jesolo, a circa 3 miglia dalla costa. Le ricerche di Miotto si erano concentrate al ...

Morto in montagna un uomo di 70 anni - il corpo Ritrovato nella notte : Era uscito per una passeggiata ma non era tornato a casa. Dopo l'allarme dei familiari sono partite le ricerche

Venezia : Ritrovato corpo in mare nei pressi bocca di Porto del Lido : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Nella mattinata di oggi, a seguito di una segnalazione di un diportista in navigazione nei pressi dell’imboccatura di Porto di Lido lato nord, è stato ritrovato un corpo di una persona, in galleggiamento nello specchio acqueo antistante Punta Sabbioni. Sul posto sono p

Ritrovato in un ruscello il corpo del 17enne olandese scomparso dal campeggio : VERONA - Dopo tre giorni di ricerche, coordinate dai vigili del fuoco di Verona, è stato Ritrovato il corpo di Koen van Keulen, il ragazzo olandese che era scomparso, giovedì scorso, durante una ...

YLENIA CARRISI - LA FIGLIA DI AL BANO E ROMINA È VIVA?/ “Ritrovato il corpo” : nuova bufala spegne le speranze? : ROMINA CARRISI Power, dimagrita per intolleranza al nichel: la FIGLIA di AlBANO e ROMINA lo svela su Instagram. Ma sul web si torna a parlare della sorella YLENIA, scomparsa oltre 20 anni fa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:06:00 GMT)

“Abbiamo Ritrovato il corpo”. Come è morta Ornella e la scoperta dei ricercatori. Tutti col fiato sospeso - poi le drammatiche conferme : Adesso è ufficiale: il corpo di Ornella Bellagarda, una sommozzatrice di Alpignano – in provincia di Torino – di 50 anni, è stato ritrovato nel primo pomeriggio, durante le operazioni di ricerca congiunte tra Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. La donna era stata dichiarata dispersa dopo essersi immersa per visitare il relitto della Haven, la petroliera affondata l’11 aprile 1991 al largo della costa di Arenzano con cinque vittime ...

Arenzano - Ritrovato il corpo della sub. Era nelle vicinanze della Haven | : A individuare il cadavere della donna, residente a Torino, è stato il robot subacqueo “Rov” dei vigili del fuoco

Ritrovato il corpo della sub dispersa : un robot lo ha individuato a 80 mt di profondità : E’ stato Ritrovato a 80 metri di profondità il corpo di Ornella Bellagarda, la sub piemontese di 50 anni scomparsa dalla...

“Ciao a tutti”. Gianmarco - 28 anni - l’ultima frase prima di morire. Il suo corpo Ritrovato in Spagna : ecco cosa si sa di questa triste vicenda : “Ciao a tutti” seguito da un cuoricino, lo stesso che si usa per dimostrare affetto e amore. Così Gianmarco, 28 anni, attraverso la bacheca di Facebook ha salutato i suoi amici prima di togliersi la vita. Il 28enne salernitano, residente nei pressi di piazza Casalbore, ha messo in atto l’insano gesto in Spagna, dove era arrivato venerdì scorso. Un viaggio di piacere per salutare gli amici con cui aveva condiviso il progetto Erasmus. Ora, ...

Davide Maran - è suo il corpo Ritrovato nel fiume a Lubiana/ Il riconoscimento grazie al test del Dna : È di Davide Maran il corpo ritrovato nel fiume a Lubiana: il 26enne studente ferrarese era scomparso da marzo, il suo cadavere è stato rinvenuto nella giornata di martedì(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)

DAVIDE MARAN - SUO IL CORPO Ritrovato NEL FIUME A LUBIANA/ Sindaco di Cento : "abbiamo sperato fino all'ultimo" : È di DAVIDE MARAN il CORPO RITROVATO nel FIUME a LUBIANA: il 26enne studente ferrarese era scomparso da marzo, il suo cadavere è stato rinvenuto nella giornata di martedì(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:02:00 GMT)

Lubiana : È di Davide Maran il corpo Ritrovato nel fiume : È di Davide Maran il corpo ritrovato martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana, in Slovenia. Le autorità locali hanno diffuso oggi la notizia aggiungendo che dall'autopsia sul cadavere dello studente di 26 anni originario di Cento (Ferrara) non ci sono segni di violenza. Davide Maran era a Lubiana per motivi di studio.L'ultima traccia del giovane domenica 25 marzo all'alba mentre a piedi percorreva via Kersnikova a Lubiana. La polizia ...

Italiano scomparso in Slovenia - è di Davide Maran il corpo Ritrovato nel fiume : Confermata l'ipotesi avanzata qualche settimana fa. Sul cadavere dello studente 26enne non sono stati rinvenuti segni di violenza

È di Davide Maran il corpo Ritrovato nel fiume a Lubiana/ Il 26enne studente ferrarese era scomparso da marzo : È di Davide Maran il corpo ritrovato nel fiume a Lubiana: il 26enne studente ferrarese era scomparso da marzo, il suo cadavere è stato rinvenuto nella giornata di martedì(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 08:18:00 GMT)