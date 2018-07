optimaitalia

: Ritorna il numero cani abbandonati: 3341051030 e 800137079 inattivi, l’unico recapito giusto - wordweb81 : Ritorna il numero cani abbandonati: 3341051030 e 800137079 inattivi, l’unico recapito giusto - ElenaRed2712 : RT @OptiMagazine: Ritorna il numero cani abbandonati: 3341051030 e 800137079 inattivi, l’unico recapito giusto - OptiMagazine : Ritorna il numero cani abbandonati: 3341051030 e 800137079 inattivi, l’unico recapito giusto -

(Di martedì 31 luglio 2018) Esiste ed è attivo un, ovvero unal quale segnalare l'avvistamento in autostrada di un amico a quattro zampe? I contattitornano alla ribalda in questo periodo clou delle vacanze e ancora una volta dobbiamo smentire che inviare una SMS o chiamare ilverde indicato ottenga un qualche effetto. Nessuno dei due recapiti funziona anche se sono stati molto utili in passato.Già nel mese di maggio avevamo esaminato quella che a tutti gli effetti è una comunicazione falsa in circolazione su WhatsApp e Facebook. In realtà non ci troviamo al cospetto di una vera e propria bufala, visto che ilin passato è esistito davvero, anzi i recapiti erano appunto due, ossia ile loma entrambi non sono più funzionanti dal lontano 2011.Anche il riferimento ai 1000 volontari presenti in tutta ...