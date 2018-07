Rifiuti Municipio X | SI | Su nuova differenziata M5S si raccordi con AMA

Ama : rimozione 10 tonnellate Rifiuti capolinea bus in XII Municipio : Roma – Squadre specializzate Ama, su richiesta del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, hanno completato un’operazione di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente nell’area di via Ildebrando della Giovanna (altezza capolinea Atac) nel territorio del XII Municipio. Complessivamente, sono state rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero circa 10 tonnellate materiali. L’intervento, durato due giorni, ...

Ciaccheri : emergenza Rifiuti in Municipio VIII - ecco diffida Ama : Roma – La diffida e’ pronta e sta per essere inviata ad Ama. “In caso di mancato, intempestivo o negativo riscontro, a tutela della salute pubblica dei cittadini del Municipio VIII, procedero’ al deposito di un esposto peso la Procura della Repubblica di Roma affinche’ si proceda in ordine allo esso intervento, anche ai sensi dell’art. 328 cp e per ogni ipotesi di reato che sara’ ravvisata nella ...

Municipio VIII : Rifiuti - dopo confronto Ama interventi in 48 ore : Roma – “Il Municipio Roma VIII ha immediatamente affrontato la situazione a rischio per la salute pubblica che si sta vivendo in questi giorni all’interno dei nostri quartieri. Abbiamo rappresentato direttamente ai vertici dell’Ama, in un incontro presso la Presidenza del Municipio VIII, in quali condizioni si trovano, ormai da giorni, i cassonetti del nostro territorio. Non c’e’ angolo o via che non sia ...