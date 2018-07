Ricerca | il cervello riconosce gli oggetti attraverso il tatto

Ricerca : studio italiano lega 2 geni all’autismo - regolano lo sviluppo del cervello : Un team di scienziati italiani collega per la prima volta il mancato sviluppo di una specifica area del cervello ai disturbi della sindrome autistica e punta il dito contro due geni Negr1 e Fgfr2, la cui azione coordinata ne assicura il corretto sviluppo. Se la loro funzione è alterata, induce difetti nella formazione della corteccia cerebrale e porta a comportamenti anomali che si possono ricondurre ai sintomi della patologia. Il lavoro è stato ...

Ricerca : riprodotto in laboratorio il primo mini cervello umano completo : Un team della Case Western Reserve University, coordinato da Paul Tesar ha riprodotto in laboratorio il primo mini cervello umano completo: nello specifico, si tratta di un organoide, un organo in miniatura, e contiene tutti i tipi di cellule che appartengono alla sua parte più evoluta, la corteccia. Il risultato è stato descritto su “Nature Methods” La Ricerca ha quindi ora a disposizione un laboratorio naturale per studiare il ...

Ricerca : da Nottingham a Pisa per studiare l’asse cuore-cervello : Un talento italiano rientra in Italia, all’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna, per studiare la disfunzione dell’asse cuore cervello e contribuire a fare luce sui meccanismi alla base dell’invecchiamento, per prevenire le malattie neurodegenerative e cardiovascolari, la cui incidenza aumenta con l’avanzare dell’età. Si tratta di Giulia Furini, giovane biologa che, dopo cinque anni di attività di Ricerca in Inghilterra ...

Ricerca : tocco di mamma elisir per lo sviluppo del cervello del piccolo : Potere delle coccole materne. La presenza (e il tocco) della madre può avere effetti immediati e a lungo termine sul cervello in via di sviluppo del suo piccolo, modulando il sistema della serotonina. Lo suggerisce uno studio condotto sui ratti e pubblicati su ‘eNeuro‘. La Ricerca evidenzia un potenziale meccanismo attraverso il quale separare un bambino dalla madre nella prima fase della sua vita potrebbe incidere sul successivo ...

Ricerca : scoperto il gene che guida il destino delle staminali nel cervello : L’esistenza di cellule staminali in alcune regioni del cervello dei mammiferi adulti è un dato ormai assodato, ma c’è molto da conoscere sui fattori che regolano l’attività del processo di neurogenesi, sia in condizioni fisiologiche che in caso di patologia. Il gruppo di Ricerca guidato da Silvia De Marchis del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (Nico) e del dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei distemi ...

Ricerca - Neuromed : nanotubi di carbonio nel cervello per registrare i segnali : Creare dispositivi innovativi da impiantare nel cervello per registrare i segnali nervosi. Sensori che potranno dare un notevole contributo per la diagnosi, il controllo e il monitoraggio di patologie neurologiche, e soprattutto nelle applicazioni di brain computer interface (Bci), e permetteranno di collegare direttamente il cervello con apparecchiature elettroniche, ad esempio nel caso di persone con problemi motori o cognitivi in seguito a un ...

Ricerca italo-spagnola scopre meccanismo causa delle metastasi al cervello : La crescita delle metastasi nel cervello provenienti da tumori del polmone e della mammella è facilitata dalla presenza di un fattore molecolare, non tanto sulle cellule tumorali stesse, ma su cellule del cervello sano, che erano considerate una barriera difensiva. Lo hanno scoperto la Neuro-oncologia dell'ospedale Molinette di Torino e i Ricercatori del Cnr di Madrid. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Medicine, può ...

Ricerca : scoperto “il circuito del coraggio” del cervello - “spegne” le paure immotivate : I Ricercatori del Centro giapponese Riken per lo studio del cervello, guidati da Joshua Johansen, hanno individuato nel cervello il “circuito del coraggio“: è controllato dal neurotrasmettitore dopamina e spegne le paure immotivate, che nascono anche quando non si ha nulla da temere. I risultati sono stati pubblicati sulla “Nature Communications”. Per studiare questo circuito, gli esperti hanno condotto esperimenti su ...

Ricerca : 'quiete' oro per il cervello - pause essenziali per neuroni : La scienza ha messo in evidenza che i neuroni generano percezioni, pensieri e azioni emettendo impulsi elettrici chiamati appunto 'picchi'. Molti Ricercatori hanno però notato che può esserci una ...

Ricerca - cervello : i momenti di pausa sono essenziali per i neuroni : Neuroscienziati del Medical College of Georgia dell’Università di Augusta, hanno condotto uno studio pubblicato su “Cerebral Cortex”, rilevando che nei momenti di pausa tra un picco di attività e l’altro, il cervello ne approfitta per crittografare le informazioni raccolte fino a quel momento. Il team di Joe Tsien ha monitorato i neuroni di topo durante varie attività: particolarmente studiata la fase in cui i neuroni ...

Ricerca : il successo della dieta dipende dal volume di un’area del cervello : Secondo una Ricerca condotta da Liane Schmidt dell’Institut du cerveau et de la moelle épinière, Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière, pubblicato su “Journal of Neuroscience”, il successo di una dieta dipende da una particolare area del cervello, situata nella corteccia prefrontale: volumi maggiori di questa zona cerebrale, deputata a scelte razionali e autocontrollo, corrisponderebbero a un maggior successo di un regime ...

Ricerca : scoperti 3 geni che fanno espandere la corteccia del cervello : Due studi pubblicati su “Cell“, condotti da Ricercatori dell’Università della California e dell’Università di Amsterdam, coordinati da David Haussler, hanno scoperto 3 geni che hanno consentito al cervello di ingrandirsi, ampliando le dimensioni della corteccia. Gli esperti hanno studiato i nuovi geni in organoidi, versioni in miniatura della corteccia ottenute in laboratorio dalle staminali: l’ipotesi è che tali ...