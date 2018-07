Rete4 | Gerardo Greco conduce «W l’Italia» | Nicola Porro «Quarta Repubblica»

davidemaggio

: RT @GianluigiNuzzi: A passi spediti verso la nuova #Rete4 con Barbara Palombelli e @gerardo_greco .., A settembre #insieme @QuiMediaset_it… - ClarabellaBest : RT @GianluigiNuzzi: A passi spediti verso la nuova #Rete4 con Barbara Palombelli e @gerardo_greco .., A settembre #insieme @QuiMediaset_it… - CIAfra73 : RT @GianluigiNuzzi: A passi spediti verso la nuova #Rete4 con Barbara Palombelli e @gerardo_greco .., A settembre #insieme @QuiMediaset_it… - carotelevip : Gerardo Greco oltre a dirigere il #Tg4 condurrà una prima serata sulla NUOVA #Rete4 dove è facile prevedere proporr… -

(Di martedì 31 luglio 2018)Il nuovo palinsesto di Rete 4 entrerà in rotazione già a partire da settembre.e Piero Chiambretti – nuovi volti del canale – debutteranno a pochi giorni di distanza in prime time, poi a fine ottobre toccherà a Roberto Giacobbo. Ecco, oltre alle date della messa in onda, i titoli dei loro programmi, che per la verità non brillano particolarmente per originalità. W l’Italia è il titolo della produzione condotta daa partire – salvo variazioni - da giovedì 13 settembre: si tratterà di un approfondimento di attualità in senso lato sulle tematiche più scottanti. Ma il Belpaese sarà – come noto – citato anche nel programma di Barbara Palombelli: Stasera Italia, in onda da lunedì al venerdì in access. Il titolo del talk condotto daa partire da lunedì 17 settembre sarà. ...