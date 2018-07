Respinto il ricorso | Avellino escluso dalla Serie B Sit in dei tifosi al Coni

Avellino - Respinto il ricorso : irpini esclusi dalla B - ora Tar del Lazio : Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha respinto il ricorso dell' Avellino confermando l'esclusione dal campionato di serie B. «Il ricorso - ha spiegato...

Niente serie B per l’Avellino - il Collegio di Garanzia dello Sport’ ha Respinto il ricorso del club irpino : respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia, la società biancoverde adesso valuterà la possibilità di rivolgersi al successivo grado di giudizio L’Avellino non parteciperà al prossimo campionato di serie B, è questa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha respinto il ricorso del club biancoverde. LaPresse/Gerardo Cafaro Ecco il comunicato: ‘Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni ...

La Corte di Giustizia europea ha Respinto un ricorso di Nestlé per riconoscere la forma dei Kit Kat come marchio registrato : La Corte di Giustizia europea ha ufficialmente respinto un ricorso della multinazionale dolciaria Nestlé per riconoscere la forma delle barrette di wafer Kit Kat come marchio registrato. Da una decina d’anni Nestlé sta portando avanti una battaglia legale per avere The post La Corte di Giustizia europea ha respinto un ricorso di Nestlé per riconoscere la forma dei Kit Kat come marchio registrato appeared first on Il Post.

Seconde squadre - Respinto il ricorso della Lega Serie B : Il Tribunale ha respinto il ricorso del presidente Mauro Balata contro la possibile introduzione delle Seconde squadre nel prossimo campionato di Serie C. L'articolo Seconde squadre, respinto il ricorso della Lega Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Respinto il ricorso del Frosinone : multa e due partite a porte chiuse in campo neutro : La prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale presieduta da Piero Sandulli ha rigettato il ricorso del Frosinone avverso le sanzioni dell'ammenda di 25mila euro e l'obbligo di disputare 2 ...

TF : Respinto ricorso di bambini contro campagna HIV : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Palermo - Respinto anche il ricorso in appello : Frosinone in Serie A : La Corte Sportiva d'appello Nazionale ha nuovamente rigettato il reclamo del club rosanero, che aveva chiesto lo 0-3 a tavolino per la gara col Frosinone. L'articolo Palermo, respinto anche il ricorso in appello: Frosinone in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Brasile. Respinto ricorso libertà Lula : 05.30 La Corte Suprema brasiliana ha Respinto il ricorso di sospensione della condanna dell'ex presidente Lula da Silva. La Corte ha anche cancellato l'udienza che era prevista per esaminare il caso. La decisione di non analizzare neppure la richiesta degli avvocati di Lula, che sconta dal 7 aprile una condanna di 12 anni di prigione per corruzione, fa cadere le speranze del Partito dei Lavoratori che Lula possa essere liberato o che almeno ...