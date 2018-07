Report della commissione Esteri del 31 luglio

Ambiente - Arpacal : Report sulla qualità dell’aria nel comprensorio della centrale Edison di Altomonte : E’ online da questa mattina sul sito web dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal), nella sezione dedicata alla tematica Aria della provincia di Cosenza, il Rapporto annuale sulla qualità dell’aria nel comprensorio dove si trova la centrale termoelettrica Edison di Altomonte. Come ogni anno, anche in questo report – che si riferisce al 2017 – individua gli andamenti degli ...

Salta all'Onu l'esame del Vaticano sulla pedofilia : il Report della Santa Sede non è pronto : È Saltata oggi a Ginevra la valutazione dell'Onu sul Vaticano e la pedofilia durante la sessione estiva del Comitato contro la Tortura. La Santa Sede, infatti, non ha ancora presentato ( avrebbe dovuto farlo entro il 23 maggio scorso, dopo non essere riuscita entro il 1 settembre 2017) il suo report, come Stato, sulla realizzazione delle 9 raccomandazioni antipedofilia che erano state richieste dal CAT delle Nazioni Unite nel maggio ...

Report della commissione Finanze del 20 luglio - : Dopo oltre sette anni di recessione, iniziata nel corso dell'ultimo trimestre del 2008, dal 2016 l'economia sammarinese ha, seppur moderatamente, ripreso a crescere. Nel 2016 il prodotto interno ...

Wall Street : attese positive in vista dell'avvio della Reporting season del secondo trimestre : Tra i numerosi appuntamenti della settimana entrante, spicca l'avvio della earning season a stelle e strisce. "Le attese degli analisti sono positive anche se potrebbero pesare negativamente le ...

Crisi della democrazia e populismo. Il Report del dibattito : Nessuno può rappresentare tutti in politica, nessuno rappresenta tutti in filosofia, nessuno rappresenta tutti in economia, nessuno rappresenta tutti nell'umano. Populismo è tutto ciò che vuole dire: ...

L'Ucraina e la guerra dimenticata. Il Report - promemoria - della Carnegie : Però, de Waal nelle sue considerazioni va oltre questo aspetto e analizza entrambi i lati, sostenendo che non c'è nessuna intenzione politica, almeno al momento, di rispettare gli accordi di Minsk, ...

Go Skateboarding Day 2018 : il video Report della giornata mondiale dedicata allo skateboarding! : Qui, però, cominciamo con il rivivere le emozioni del Go Skateboarding Day con un paio di video dagli eventi DC sparsi per il mondo . Si parte da Barcellona , più precisamente dalla zona adiacente il ...

La Pontida della svolta per la Lega L'obiettivo è conquistare l'Europa Tra birra gelata e salsicce. Reportage : Per chi di Pontida ne ha vissute tante, fin dagli anni '90, quella del 2018 è stata sicuramente quella della svolta. Non tanto e non solo per la Lega al governo dell'Italia, con Matteo Salvini ministro dell'Interno e vicepremier e Giancarlo Giorgetti... Segui su affaritaliani.it

Diritto di migrare e criminalizzazione della solidarietà nel tempo dei populismi. Il Report del dibattito. : «Riace è stata innanzitutto un'idea e poi una realizzazione pratica di convivenza civile con persone arrivate da ogni parte del mondo» dice Mimmo Lucano , che individua le cause di questo fenomeno ...

Report della commissione Finanze del 15 giugno - : Per ultimo, al Segretario Finanze, sullo statuto Bcsm e sulla sua riforma, chiedo ora che struttura è operativa con il nuovo presidente, quali sono i tempi, anche alla luce dei fatti di cronaca che ...