Reggio Emilia | mazzette in cambio della cittadinanza

Reggio Emilia - corruzione per la cittadinanza : arresti e sequestri : Roma, 31 lug., askanews, - È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, su un presunto sistema di corruzione per l'ottenimento ...

Reggio Emilia - più di metà provincia è a rischio idrogeologico : Su una superficie di 2.200 chilometri quadrati oltre il 50 è a pericolo dissesto. Elevata franosità nel 13,5 del territorio

Reggio Emilia - fra i capannoni delle Reggiane il racket degli 'affitti' abusivi : Un senzatetto ghanese denuncia la prevaricazione tra gli occupanti delle ex Officine: 'I nigeriani chiedono 10-20 euro a chiunque voglia dormire qui'

Reggio Emilia - crisi Ferrarini : cassa integrazione e 4 mesi di tempo per salvare il gruppo : L'azienda chiede l'incontro per avviare l'ammortizzatore, Bartoli commissario. Anche Spadoni nella trattativa a Roma

Donna aggredita a Reggio Emilia : ANSA, - Reggio Emilia, 26 LUG - Una Donna originaria della Repubblica Ceca, è stata aggredita nella notte a Reggio Emilia. Indaga la Polizia: agli agenti avrebbe riferito di aver subito una violenza ...

Europa League - Atalanta-Sarajevo : attesi a Reggio Emilia oltre 10 mila tifosi : C'è attenzione sul fronte sicurezza a Reggio Emilia, dove questa sera al Mapei Stadium si gioca il preliminare di Europa League tra Atalanta e Sarajevo Fk. Sono circa 10 mila i tifosi bergamaschi ...

Ragazza violentata a Reggio Emilia - Salvini : arrestato un ucraino : Ragazza violentata a Reggio Emilia, Salvini: arrestato un ucraino Ragazza violentata a Reggio Emilia, Salvini: arrestato un ucraino Continua a leggere L'articolo Ragazza violentata a Reggio Emilia, Salvini: arrestato un ucraino proviene da NewsGo.

Arrestato l'uomo che ha abusato della ragazza di Reggio Emilia : è un richiedente asilo : La scorsa domenica, una ragazza di 24 anni è stata stuprata per strada da uno straniero che, con violenza, intorno alle 20.30, ha sorpreso la poveretta alle spalle e ne ha abusato sessualmente. Il fatto è avvenuto in via Petit Bon, che si trova nella zona periferica di Reggio Emilia. Grazie alla descrizione accurata della ragazza, l'uomo è stato Arrestato. Si era nascosto in campagna, in un luogo isolato, sperando di non essere scoperto dalle ...

Arrestato l'uomo che ha abusato della ragazza di Reggio Emilia : è un richiedente asilo : La scorsa domenica, una ragazza di 24 anni è stata stuprata per strada da uno straniero che, con violenza, intorno alle 20.30, ha sorpreso la poveretta alle spalle e ne ha abusato sessualmente. Il fatto è avvenuto in via Petit Bon, che si trova nella zona periferica di Reggio Emilia. Grazie alla descrizione accurata della ragazza, l'uomo è stato Arrestato. Si era nascosto in campagna, in un luogo isolato, sperando di non essere scoperto dalle ...

Napoli - turista inglese stuprata 2 volte : anche da soccorritore/ Ultime notizie : emergenza dopo Reggio Emilia? : Napoli, 18enne turista inglese: “Io violentata 2 volte, anche dal soccorritore”. Ultime notizie, orrore in Campania, dove una giovane straniere è stata stuprata a ripetizione(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 01:00:00 GMT)

Reggio Emilia - ragazza stuprata : ucraino incastrato da lei/ Ultime notizie - riconosciuto da una cicatrice : Reggio Emilia, ragazza 20enne aggredita e stuprata dietro un cespuglio: Ultime notizie, la ragazza è sotto choc. Salvini annuncia l'arresto, "è un richiedente asilo ucraino"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 23:03:00 GMT)

Reggio Emilia - RAGAZZA STUPRATA : UCRAINO INCASTRATO DALLA VITTIMA/ Ultime notizie - questore : 'Ci ha aiutato' : Stupro REGGIO EMILIA, arrestato richiedente asilo UCRAINO: 26enne ha violentato ragazzo dietro un cespuglio. Ultime notizie, tradito da una cicatrice.

Violentata a Reggio Emilia - fermato un richiedente asilo ucraino : Due brutte storie di violenza in Emilia , con un comune denominatore: in entrambi i casi i presunti autori sono richiedenti asilo. A Reggio Emilia la squadra mobile ha fermato un 26enne ucraino senza ...

Reggio Emilia : Delrio - fare giustizia quanto prima : Roma, 24 lug. (AdnKronos) - “Desidero esprimere la mia vicinanza alla ragazza vittima di stupro a Reggio Emilia e alla sua famiglia. Un convinto ringraziamento alle Forze dell’Ordine la cui efficienza ha consentito di individuare e arrestare con rapidità il colpevole di un reato tanto odioso e inuma