Reggio Emilia | corruzione per la cittadinanza | arresti e sequestri

Reggio Emilia - crisi Ferrarini : cassa integrazione e 4 mesi di tempo per salvare il gruppo : L'azienda chiede l'incontro per avviare l'ammortizzatore, Bartoli commissario. Anche Spadoni nella trattativa a Roma

Arrestato l'uomo che ha abusato della ragazza di Reggio Emilia : è un richiedente asilo : La scorsa domenica, una ragazza di 24 anni è stata stuprata per strada da uno straniero che, con violenza, intorno alle 20.30, ha sorpreso la poveretta alle spalle e ne ha abusato sessualmente. Il fatto è avvenuto in via Petit Bon, che si trova nella zona periferica di Reggio Emilia. Grazie alla descrizione accurata della ragazza, l'uomo è stato Arrestato. Si era nascosto in campagna, in un luogo isolato, sperando di non essere scoperto dalle ...