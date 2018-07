Reggio Calabria | manca il gesso in ospedale | fratture medicate col cartone Sindacati

Ospedale Reggio Calabria - mancano i gessi. Le fratture vengono steccate con i cartoni : Gianluigi Scaffidi, il segretario aziendale del sindacato Anaao-Assomed, ha commentato: 'nemmeno in un Ospedale del terzo mondo gestito dai medici di Emergency si vedono queste cose. Non capisco come ...

Cartone al posto del gesso a Reggio Calabria - i medici : "Come un ospedale da campo in tempo di guerra" : Il sindacato difende l'operato dei colleghi del pronto soccorso e punta il dito contro le carenze strutturali della sanità calabrese. L'Azienda sanitaria ha disposto un'indagine interna mentre la ministra Grillo ha inviato i carabinieri dei Nas: "Accertare le responsabilità"

‘Ndrangheta - estorsione e porto illegale di armi : 14 arresti a Reggio Calabria : Carabinieri e polizia di Stato stanno eseguendo a Reggio Calabria un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 14 affiliati alla cosca ‘ndranghetista “Libri”. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni. Gl investigatori hanno eseguito sequestri per un milione di euro. Sono state accertate dalle ...

