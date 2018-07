Reggio Calabria | in ospedale manca il gesso | fratture steccate con del cartone

Ndrangheta - blitz contro una delle cosche più potenti di Reggio Calabria 14 arresti : Polizia di Stato e carabinieri stanno eseguendo a Reggio Calabria un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 14 affiliati alla cosca 'ndranghetista 'libri', egemone in particolare in ...

'Ndrangheta - blitz contro una delle cosche più potenti di Reggio Calabria : 14 arresti : I reati contestati: associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni

All'ospedale di Reggio Calabria manca il gesso. Fratture 'curate' con il cartone : Al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria non sempre si trova il gesso per curare le Fratture dei pazienti. Un problema che esiste già da un po' di tempo nel pronto soccorso della struttura e il personale, per risolverlo, ha trovato una soluzione di fortuna: usare al posto del gesso pezzi di cartone. A riportare la notizia è il Corriere della Calabria che spiega come questo materiale, decisamente inusuale per questo tipo ...

Reggio Calabria - in ospedale mancano gessi e stecche : pazienti medicati con pezzi di cartone : La denuncia dell’associazione dei medici Anaao della Calabria che parla di gravi problemi di personale e materiale nella struttura ospedaliera a causa della riduzione delle spese pe ril buco di bilancio. Gli episodi di notte al pronto soccorso quando il reparto di ortopedia chiude per mancanza di personale.Continua a leggere

A Reggio Calabria al presentazione del volume : 'Metamorfosi dell'Iconografia nell'arte di Francesco Guadagnuolo' : Le tematiche affrontate nella sua attività artistica, infatti, dove poesia, musica, teatro, cinema, scienza, religione, politica, si fondono con la pittura, la scultura e le installazioni mostrano i ...

Scossa di terremoto avvertita a Reggio Calabria - ecco DATI e MAPPE [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Reggio Calabria alle 09:20 circa. Secondo le rilevazioni della Sala Sismica INGV-Roma, si è trattato di un sisma magnitudo ML 2.3 avvenuto a 4 km sud da Reggio di Calabria (RC) ad una profondità di 10 km. L'articolo Scossa di terremoto avvertita a Reggio Calabria, ecco DATI e MAPPE [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Reggio Calabria - con Peter Cincotti si apre stasera la prima tre giorni del "Reggio Live Fest" : La Piazza sarà interamente delimitata e chiusa dal 16 agosto, accessibile solo con i biglietti degli spettacoli. I protagonisti di Pianoman Peter Cincotti, tra i più bravi pianisti, autori e ...

Reggio Calabria. Michelangelo Giordano si esibisce al Grande Albergo Miramare : All’interno del Grande Albergo Miramare di Reggio Calabria, si svolgerà un evento musicale esclusivo che ripercorrerà la storia di Rosa